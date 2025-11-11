बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है. राज्य में पहले चरण का मतदान 6 गुरुवार (6 नवंबर) को पूरा हो चुका है. दोनों चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.

IANS मैट्रिज के एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए गठबंधन को147-167 सीट मिलती दिख रही हैं. दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 70-90 मिल रही है. इसके अलावा अन्य के खाते में 2-6_ सीटें गई हैं. इन एग्जिट पोल के नतीजों में NDA की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है

IANS मैट्रिज के अनुसार एनडीए को 48 फीसदी, महागठबंध को 37 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी वोट मिल सकते हैं.

एनडीए में बीजेपी को 65-73, जेडीयू को67-75, लोजपा को 7-9 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 4-5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को1-2 सीटें मिल सकती हैं.



चाणक्य स्ट्रैटिजीज ने क्या बताया?

वहीं चाणक्य स्ट्रैटिजीज के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 130-138, महागठबंधन को 100-108 और अन्य को 3-5 सीटें मिल सकती हैं. इस सर्वे के अनुसार 70-75 बीजेपी, 52-57 जदयू,, 14-19 लोजपा (रामविलास) हम को 0-2 और आरएलएम को 2-3 सीटें मिल सकती हैं.

पोल स्टार्ट का ये है दावा

इस सर्वे के मुताबिक राजद को 75-80, कांग्रेस को 17-23, लेफ्ट को 10-16 और वीआईपी को 7-9 सीटें मिल सकती हैं. पोलस्टार्ट के अनुसार बीजेपी को 68-72, जदूय 55-60, लोजपा रामविलास 9-12, हम 1-2 और आरएलएम को 0-2 सीटें मिल सकती हैं.

इसके साथ ही पोल स्टार्ट के सर्वे के अनुसार 133-148 सीटें एनडीए, 87-102 सीटें महागठबंधन और 3-5 सीटें अन्य को मिल सकतीं हैं. ओपिनियन पोल के अनुसार राजद को 65-72 , कांग्रेस 9-13, वीआईपी 2-3 और लेफ्ट को 11-14 सीटें मिल सकती हैं.

पोलस्टार्ट के मुताबिक किसको कितने वोट मिले?

पोलस्टार्ट के अनुसार एनडीए को 45 फीसदी, महागठबंधन को 40 फीसदी और अन्य को 15 फीसदी मत मिल सकते हैं.

पोलडायरी ने दिए ये संकेत

वहीं पोल डायरी के अनुसार एनडीए को 184-209, महागठबंधन को 32-49 सीटें मिल सकतीं हैं.सर्वे के अनुसार बीजेपी को 87-95, जदयू 81-89, लोजपा रामविलास 12-16, हम को 5-6 और आरएलएम को 4-5 सीटें मिल सकती हैं.

इसके साथ ही प्रजा पोल ने एनडीए को 186, महागठबंधन को 50 और अन्य को 7 सीटें दी हैं.

इस सर्वे में महागठबंधन का बुरा हाल?

वहीं टीआईएफ रिसर्च के अनुसार एनडीए को बिहार में 145-163, महागठबंधन को 76-95 और अन्य को 3-6 सीटें मिल सकती हैं. इस सर्वे के अनुसार राजद को 61-73, कांग्रेस को 9-13, अन्य को 6-12 सीटें मिल सकती हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जिट पोल्स के मुताबिक, 243 सीटों में से NDA को 147-167 सीटें मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को 70-90 सीटें मिल सकती हैं, और अन्य को 2-6 सीटें मिल सकती हैं.

पीपल्स पल्स-NDTV इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, 243 सीटों में से, NDA: 133-159, महागठबंधन: 75-101 अन्य: 02-08 सीटें मिल सकती है.