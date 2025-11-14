(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Elections Results 2025: बिहार का सीएम कौन? ECI के रुझानों में BJP ने JDU को पीछे छोड़ा
Bihar CM Update: एनडीए को भारी बहुमत और ECI के आंकड़ों में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. रुझानों से अब यह संकेत मिलने आसान नहीं है कि सीएम कौन होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ताजा रुझानों के आधार पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगली सरकार NDA ही बनाएगी. ECI के आंकड़ों के अनुसार BJP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और NDA के खाते में बहुमत का आंकड़ा आराम से पार हो गया है.
ऐसे में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर राजनीतिक अटकलों का दौर बढ़ता दिख रहा है क्योंकि पूरा चुनावी अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है.
क्या है तेजस्वी यादव के सीट का हाल?
चुनाव में मुख्य मुकाबला NDA बनाम महागठबंधन के रूप में सामने आया जिसमें JDU और BJP जहां सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं RJD के नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के चेहरे के रूप में मैदान में थे. राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं जो उनके राजनीतिक ग्राफ के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यह यादव बहुल सीट मानी जाती है और यहां बिना समुदाय के समर्थन किसी उम्मीदवार की जीत सम्भव नहीं मानी गई है.
चुनावी व्यूह में NDA ने नीतीश कुमार के अनुभव, विकास मॉडल और जातीय समीकरणों के संतुलन को हथियार बनाकर वोटरों को साधने की कोशिश की थी जो रुझानों के अनुसार सफल होती दिख रही है. इस चुनाव में NDA की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के साथ JDU और BJP ने संभाली. वहीं विपक्षी महागठबंधन में RJD को तेजस्वी यादव ने लीड किया. वहीं पूरे चुनाव की मुख्य धुरी सत्ता बनाम बदलाव की टक्कर रही.
क्या कहते हैं ताजा आंकड़ें?
ताजा आंकड़ों में पार्टीवार स्थिति देखने पर NDA की बढ़त सबसे मजबूत दिखाई देती है जिसमें BJP 84 सीटों पर आगे चल रही है और उसी के बाद JDU 75 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है जिससे गठबंधन को स्थिर बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं LJP (RV) ने 22 सीटों पर बढ़त दर्ज करके उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. दूसरी ओर विपक्ष की प्रमुख पार्टी RJD 36 सीटों पर आगे है, वाम दलों में CPI(ML)(L) 6 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त के साथ बेहद कमजोर स्थिति में है. HAM (S) 4 सीटों पर आगे है और AIMIM को 2 सीटों पर बढ़त मिली है. इसके अतिरिक्त RLM, CPI(M) और BSP को सिर्फ 1–1 सीट पर बढ़त हासिल हुई है.
कुल मिलाकर 238 सीटों पर रुझानों की तस्वीर आ चुकी है जबकि किसी भी सीट पर आधिकारिक जीत की घोषणा अभी नहीं हुई है. लेकिन मौजूदा आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि सत्ता की कमान फिर से NDA के हाथों में जाएगी और JDU सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी. जैसे-जैसे अंतिम परिणाम आएंगे, बिहार की राजनीति की तस्वीर पूर्ण रूप से साफ होगी, मगर एक बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी और वह एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते नजर आएंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL