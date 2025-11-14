Mahua Seat: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बढ़ी टेंशन, रुझानों में बहुत पीछे

बिहार की महुआ विधानसभा सीट को हॉट सीटों में गिना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मैदान में हैं. तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं. महुआ सीट पर सुबह 11 बजे तक लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं.

वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश रौशन दूसरे नंबर पर हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमित कुमार तीसरे और जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं.

11 बजे तक के रुझान

संजय कुमार सिंह- 12897

मुकेश कुमार रौशन- 8794

अमित कुमार- 4569

तेज प्रताप यादव- 2121

तेज प्रताप यादव इस सीट से लगातार जीत के दावे कर रहे थे लेकिन रुझानों में उनके दावे फेल होते नजर आ रहे हैं. तेज प्रताप यादव की सीट पर तेजस्वी यादव ने भी प्रचार किया था लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार भी पीछे चल रहे हैं. एनडीए के उम्मीदवार ने यहां सभी को पछाड़ दिया है.

2015 में महुआ से जीते थे तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने इस बार अपनी सीट बदली. उन्हें आरजेडी ने चुनाव से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया. तेज प्रताप के लिए ये दोनों ही बातें भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं. 2020 में तेज प्रताप हसनपुर से विधायक बने थे. लेकिन इस बार उन्होंने महुआ से लड़ने का फैसला लिया. हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए ये सीट नई नहीं है. 2015 में वो इसी सीट से विधायक चुने गए थे.

राज्य की 243 विधानसभा सीटों की मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई, जिसमें आयोग के मानकों के अनुरूप सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई. ईवीएम की गिनती सुबह 8.30 बजे से शुरू हुई. दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान सम्पन्न हुए. महुआ सीट पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी.