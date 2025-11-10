बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव यादव ने बड़ा दावा किया है. सोमवार (10 नवंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम जीतेंगे... हमारी पार्टी 10-15 सीटें जीतेगी. जब उनसे पूछा गया कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी, तो उन्होंने कहा, "देखते हैं क्या होता है. 14 नवंबर को पता चल जाएगा… नतीजे 14 तारीख को ही आएंगे."

इस सवाल पर कि मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है. इस पर कहा कि हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं है. उनसे पूछा गया कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि उनकी उम्र गलत है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उम्र गलत है तो वो (सम्राट चौधरी) सुधरवा लें. उसमें क्या दिक्कत है. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है. इस पर कहा, "अच्छी बात है न…"

तेजस्वी यादव ने लगाया है कि धमकी का आरोप

बता दें कि तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने बिहार के अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगाया है. तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण के बाद एनडीए में भारी गमगीन माहौल है. हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं. जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं.

तेजस्वी के अनुसार, सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं. तेजस्वी ने हमला करते हुए कहा कि बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं. दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं. यह बातें तेजस्वी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कही हैं.

