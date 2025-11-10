Bihar Chunav: बिहार के लोग रचने जा रहे इतिहास, आएगी नौकरी वाली सरकार- तेजस्वी यादव
Tejashwi Yadav Press Conference: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को 14 तारीख (14 नवंबर, 2025) के बाद सफलताओं में गिना जाएगा. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं. इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं. कलम राज को लाने जा रहे हैं. बिहार सबसे विकसित राज्य बनेगा. 20 साल में केवल सुर्खियों में रहा, सफलताओं में कहीं नहीं रहा. 14 तारीख के बाद सफलताओं में गिना जाएगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे. पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी. राज्य में आईटी हब होगा. इतना ही नहीं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा. बिहार के भाइयों को दूसरे राज्य ना जाना पड़े ऐसा बिहार बनाने का तेजस्वी यादव ने वादा किया.
लोगों में दिखा बदलाव का मूड- तेजस्वी यादव
बिहार चुनाव (2025) को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा अब तक उन्होंने 171 जन सभाएं की हैं, जो लगता है सबसे अधिक है. उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां वे नहीं गए. बताया कि हर जगह लोगों में बदलाव का मूड दिखा. चाहे कोई जाति-धर्म के हों सब लोगों ने पहले चरण में बढ़-चढ़कर मतदान किया.
तेजस्वी यादव ने गिनाया कि 20 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन देखने को मिला है. प्रदेश में कल-कारखाना, उद्योग के साथ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद एनडीए ने बिहार को अंतिम पायदान पर ला दिया है. 20 साल में एनडीए चाहती तो नंबर वन सरकार बना सकती थी.
आरजेडी नेता ने कहा, "पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है. अब बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. बिहार के लोगों को सुख-सुविधा बिहार में चाहिए. बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग लगे, लोग अब ये चाहते हैं. पूरे बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं. पहले चरण में लोगों ने इस आधार पर वोट किया."
यह भी पढ़ें- RJD समर्थकों ने कर दी बुजुर्ग की हत्या? चिराग पासवान भड़के, कहा- 'जंगलराज को वापस…'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL