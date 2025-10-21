बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला किया है. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को एक सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सात लोगों की हत्या के आरोपी सातवीं फेल सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पर थोप रही है उसी तरह मानसिक-शारीरिक रूप से थके और बीमार नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर पीछे से बिहार पर राज करना चाहती है.

एक सवाल के जवाब में पीके ने कहा, "नीतीश कुमार मैदान (चुनाव) में कूद जाएं, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है. जनता देख लेगी मानसिक और शारीरिक रूप से नीतीश कुमार कितने अस्वस्थ हैं. नीतीश कुमार आएं, भाषण दें, ताकि लोग समझ सकें कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है."

#WATCH | Patna, Bihar | On Bihar CM Nitish Kumar, Jan Suraaj founder Prashant Kishor says, "There is nothing better than Nitish Kumar throwing his hat in the ring. The public will see how much Nitish Kumar is mentally and physically unfit...The way an accused of killing seven… pic.twitter.com/lGlKhuFNSK — ANI (@ANI) October 21, 2025

'बीजेपी को जन सुराज से लग रहा सबसे ज्यादा डर'

इससे पहले प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला किया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर डरा-धमकाकर जन सुराज के तीन उम्मीदवारों (दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज से प्रत्याशी) का नामांकन वापस कराने का आरोप लगाया. पीके ने कहा कि जन सुराज को अभी तक वोटकटवा पार्टी बोलने वाले बीजेपी को अब सबसे ज्यादा डर जन सुराज से ही लग रहा है.

पीके ने कहा, "जन सुराज ने इस बार 54 अतिपिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है. 70 देना था लेकिन नहीं दे सके. यह भी किसी भी पार्टी द्वारा इस समाज को दी गई अभी तक की सर्वाधिक हिस्सेदारी है. मुसलमानों को किरासन तेल की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बताएं, हमने 34 मुस्लिम साथियों को टिकट दिया है.

