Exclusive: '…तो मान लीजिए हमको जीरो वोट आएगा', प्रशांत किशोर का हैरान कर देने वाला बयान

Exclusive: '…तो मान लीजिए हमको जीरो वोट आएगा', प्रशांत किशोर का हैरान कर देने वाला बयान

Bihar Assembly Election 2025: प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें राघोपुर से चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन था. हालांकि पार्टी की जिम्मेदारी है तो कहा जाएगा वह उन्हें मानना होगा.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव (2025) को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 14 (14 नवंबर, चुनाव के रिजल्ट के दिन) को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. बातचीत के क्रम में प्रशांत किशोर ने कई सवालों का जवाब भी आगे दिया.

इस सवाल पर कि राघोपुर में लोग प्रशांत किशोर का नाम कहीं नहीं ले रहे थे. ग्राउंड रिपोर्ट की गई है. उसका वीडियो है. इस पर पीके ने जवाब दिया, "मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, लोग कहेंगे कि सिर्फ जन सुराज को ही वोट देंगे. आपको ऐसे लोग नहीं मिले आपका ओपिनियन है." इसी के बाद तुरंत प्रशांत किशोर ने कह दिया, "तो मान लीजिए हमको बिहार में जीरो वोट आएगा."

इस सवाल पर कि तो क्या चंचल (जन सुराज के प्रत्याशी) राघोपुर से जीत रहे हैं? इस पर पीके ने कहा कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं आप 14 को देखिएगा. उनसे पूछा गया कि क्या आपको राघोपुर से चुनाव लड़ने का मन था? इस पर उन्होंने कहा, "बिल्कुल मन था, पार्टी की जिम्मेदारी है, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा."

बंगाल चुनाव का पीके ने दिया उदाहरण

प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे पास पांच लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर तरफ हमारी बहुत अच्छी स्थिति है. हम जीतने जा रहे हैं. एक सवाल पर कहा कि 14 तारीख के बाद मैं मर थोड़ी जाऊंगा, पूछ लीजिएगा. प्रशांत किशोर ने बातचीत के क्रम में बंगाल चुनाव का उदाहरण दिया. कहा कि जब मैंने बोला था कि बंगाल में बीजेपी को 100 सीट नहीं आएगी, जब 100 से कम सीट आई तो सारे पत्रकार और सर्वे करने वाले गायब हो गए.

आप बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उधर से भी आरोप लगाया जा रहा है, कि आपने पाटलिपुत्र में 11 कट्ठा जमीन खरीदी है. पेपर निकालकर कहा जा रहा है कि पीके ने 9 करोड़ में यह जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत बहुत कम दिखाई जा रही है. इस पर जन सुराज के सूत्रधार ने कहा कि बिना पूछे मैंने इस जमीन का नहीं, तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न आदि को सार्वजनिक कर दिया है. जिस महिला ने जमीन बेची है उससे बात कर लें.

Published at : 21 Oct 2025 04:34 PM (IST)
