बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम जाएगा. 6 नवंबर को राज्य की 121 सीटों पर मतदान होगा. बिहार चुनाव में दो गठबंधन मुख्यतः आमने सामने हैं. भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है.राज्य में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए.

पहले चरण के मतदान से पहले ओपिनियन पोल सामने आया है. आइए आपको बताते हैं कि ओपिनियन पोल में कौन सा गठबंधन किससे कितना आगे है और किसकी सरकार बन सकती है?

MATRIZE-IANS के अनुसार NDA 153-164, महागठबंधन 76-87 , अन्य की बात करें तो जन सुराज को 1-3 AIMIM को 1-2 और अन्य को 0-4 सीटें मिल सकती हैं.

NDA में किस पार्टी को कितनी सीटें?

मैट्रिज के सर्वे के अनुसार NDA में BJP 83-87, JDU 61-65, HAM 4-5, LJP(R) 4-5 और RLM 1-2 सीटें मिल सकती हैं.

महागठबंधन में किसको कितनी सीट?

सर्वे के मुताबिक महागठबंधन में RJD 62-66, कांग्रेस 7-9, CPI(ML) 6-8, CPI 0-1, CPIM 0-1 और VIP को 1-2 सीटें मिल सकतीं हैं.

किसको कितना वोट शेयर?

मैट्रिज के आंकड़ों के अनुसार दोनों गठबंधनों के वोट शेयर में भी अच्छा खासा अंतर रह सकता है. इसके मुताबिक NDA ,49% , महागठबंधन 38% और अन्य को 13% वोट मिल सकते हैं.

मैट्रिज के अनुसार बिहार में सीएम की पहली पसंद के तौर पर अभी भी नीतीश कुमार सबसे आगे हैं. सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार 46% ,तेजस्वी यादव 15% ,चिराग पासवान 8% ,प्रशांत किशोर 8% और सम्राट चौधरी को 4% लोग बतौर सीएम फेस पसंद करते हैं.

बता दें राज्य में 6 और 11 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के मतदान कराए जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को परिणाम आएंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर लोगों से बात की गई. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.