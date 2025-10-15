भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने पत्नी किष्किंधा के चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ें, मैं उन्हें 4 दिन से मना रहा हूं. अगर वो मान जाती हैं तो नामांकन दाखिल करेंगे अन्यथा सिर्फ प्रचार करके भइया(तेजस्वी यादव) को जिताने की कोशिश करूंगा.

खेसारी लाल के चुनाव लड़ने और उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं अपनी पत्नी को मना रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए लेकिन वह चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं. अभी एक-दो दिन का समय है. अगर वह मान जाती हैं तो फिर है सही है और नहीं तो फिर वह चुनाव नहीं लड़ेंगी. खेसारी लाल ने कहा कि 17-18 के बाद वह खुद चुनाव प्रचार करेंगे.

उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव होना चाहिए जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 17 महीने के कार्यकाल में बदलाव किया तो जरूरी है कि सबको मौका मिला है तो एक बार इनको भी मौका मिलना चाहिए. बिहार में जो विकास होना था वह विकास अभी तक नहीं हुआ है. पवन सिंह और उनकी पत्नी के मामले पर खेसारी ने कहा कि बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए और इस तरह के विवाद नहीं हो तो अच्छा है.