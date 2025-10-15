हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025: अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'अब कोई…'

बिहार चुनाव 2025: अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'अब कोई…'

Bihar Elections 2025: अमित शाह से मुलाकात के पहले कुशवाहा ने कहा था, आल इज नॉट वेल इन एनडीए. हालांकि मुलाकात के बाद उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि उनकी नाराजगी कम हो गई है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 01:56 PM (IST)
सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को मुलाकात कर बातचीत की. मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने पहले कहा था कुछ बातों पर विमर्श की जरूरत है. अब गृह मंत्री के साथ विमर्श हुआ है. उम्मीद है अब आगे कोई समस्या नहीं आएगी. 

वैशाली की महुआ सीट पर भी उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की बातचीत हुई है. कुशवाहा ने महुआ को लेकर किए गए सवाल पर पत्रकारों से कहा कि इसके बारे में घोषणा बाद में पीसी में होगी, लेकिन चर्चा हुई है. दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी. 

दिल्ली जाने से पहले कुशवाहा की दिखी थी नाराजगी

उपेंद्र कुशवाहा के बयान से यह तो साफ हो गया है कि उनकी नाराजगी दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद दूर हो गई है. हालांकि दिल्ली जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था उससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी. उन्होंने मुलाकात से पहले कहा था, "आल इज नॉट वेल इन एनडीए". 

उधर कुशवाहा की नाराजगी पर जेडीयू नेता संजय झा ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं. एनडीए में सब कुछ ठीक है. बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है. जेडीयू 101, बीजेपी 101, जीतन राम मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीटों मिली हैं. चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है. अभी कुशवाहा ने सिंबल देना शुरू नहीं किया है.

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी तो दूर हो गई है लेकिन देखना होगा कि बीजेपी आखिर कैसे उन्हें मनाती है. उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है या फिर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 15 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Upendra Kushwaha Bihar Vidhan Sabha Chunav NDA Seat Sharing Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AMIT SHAH
