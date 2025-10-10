'बंटेंगे तो कटेंगे' पर JDU का बड़ा बयान, 'जब से नीतीश कुमार के हाथ में बिहार...'

यूपी के सीएम योगी आदित्यानाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' वाले बयान पर बिहार के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है. जबसे नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर है, सांप्रदायिक सौहार्द है, सबको समान अधिकार प्राप्त है. कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है. सर्वधर्म समभाव वाले विचार से हम सभी लोग प्रेरित हैं. वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी योगी के बयान पर बीजेपी को घेरा है.

आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ''बिहार में नीतीश मॉडल फेल हो गया है. ऐसे में बीजेपी यहां पर योगी मॉडल लाना चाहती है. यह लोग 'बाटेंगे तो काटेंगे' जैसा नारा दे रहे हैं लेकिन बिहार में अब तलवार की कोई जगह नहीं है. हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं और आगामी चुनाव में हमारा मुद्दा रोजगार और शिक्षा रहेगा. इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी.''

तेजस्वी के रहते कोई नफरत नहीं फैला सकता- RJD

आरजेडी नेता फैजल अली ने कहा, ''इससे न यूपी चुनाव में फायदा होगा न बिहार में, तेजस्वी के रहते यहां कोई नफरत नहीं फैला सकता. जनता विकास चाहती है.'' वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, ''BJP के पास सामाजिक तनाव पैदा करने, ध्रुवीकरण करने के अलावा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है.''

योगी के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा?

उधर, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, ''हमारी पार्टी और हमारे नेता चाहते हैं कि देश की जनता कभी भी जाति में न बंटे. जो लोग जाट की सियासत करते हैं, उनको हमारे फायर ब्रांड और बड़े नेता अपने बयानों से जवाब देते हैं. योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अगर यादव, भूमिहार, राजपूत ब्राह्मण में बांटोगे दबा दिए जाओगे, इसलिए जाति में ना बंटकर हमें एकजुट रहने की जरूरत है. कुछ संप्रदाय के लोग खुद को जब एक संप्रदाय का मानते हैं तो ऐसे में जाति से ऊपर उठकर हमें एक धर्म हिंदू होने में क्या दिक्कत है.''

CM योगी ने क्या कहा था?

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जालौन में गुरुवार (09 अक्टूबर) को कहा था, ''हमें जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है. बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे.''