NDA में सीटों का फॉर्मूला तय, JDU को सबसे ज्यादा, चिराग पासवान को कितनी सीटें?
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी माथापच्ची के बाद एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. इस बीच एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है. सूत्रों की मानें तो इस गठबंधन में जेडीयू सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बीजेपी को सीटें मिलेंगी. जेडीयू 102 सीटों पर जबकि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी LJP (R) को चुनाव मैदान में उतरने के लिए 25 सीटों की हिस्सेदारी मिलेगी.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी HAM कुल 8 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार (10 अक्टूबर) को शुरू हो गई है.
20 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख
अधिसूचना के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि उनकी जांच अगले दिन होगी. वहीं, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है.
बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग
बिहार में पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को है. पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पहले फेज में जिन जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं.
बिहार में 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान
प्रदेश में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 11 नवंबर को है. दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. बहरहाल सत्ता पर काबिज एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है. सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है.
