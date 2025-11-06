बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण में 6 नवंबर 2025, गुरुवार को मतदान संपन्न हो गए. पांच बजे तक के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के 18 जिलों में 121 सीटों पर 60.13 % मतदान हुए. इस चुनाव में पहले चरण ने वर्ष 2020 के चुनावों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. मौजूदा चुनाव में जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुए उन पर वर्ष 2020 में 55.81 फीसदी वोटिंग हुई थी.

किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान?

बेगूसराय - 67.32%

भोजपुर - 53.24%

बक्सर - 55.10%

दरभंगा - 58.38%

गोपालगंज - 64.96%

खगड़िया - 60.65%

लखीसराय - 62.76%

मधेपुरा - 65.74%

मुंगेर - 54.90%

मुजफ्फरपुर - 64.63%

नालंदा - 57.58%

पटना - 55.02%

सहरसा - 62.65%

समस्तीपुर - 66.65%

सारन - 60.90%

शेखपुरा - 52.36%

सीवान - 57.41%

वैशाली - 59.45%

आइए आपको उन वजहों के बारे में बताते हैं जिससे इस वर्ष मतदान वर्ष 2020 के मुकाबले ज्यादा हुए हैं.

त्योहार

इस वर्ष मतदान में बढ़ोतरी की एक वजह त्योहार को भी माना जा रहा है. दरअसल, 28 अक्टूबर को महापर्व छठ का त्योहार संपन्न होने के बाद एक बड़ा वर्ग बिहार में ही रुका और उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. छठ के बाद 10 दिन के अंतर पर पहले चरण के मतदान के लिए लोग रुके और मतदान किया.

कम समय में हुए चुनाव

मतदाताओं के रुकने के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही कि चुनाव कम समय में संपन्न हुए. 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों के ऐलान हुए थे. फिर एक महीने के भीतर ही 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई. ऐसे में जो लोग छठ में आए थे, वह रुके रहे.

राजनीतिक दलों का प्रभावी प्रचार

राजनीतिक दलों के प्रभावी प्रचार ने भी जनता को चुनाव में मतदान के प्रति बांधे रखा और लोगों ने मतदान किया. एक ओर जहां महागठबंधन ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया तो वहीं एनडीए ने भी नौकरियों और रोजगार को लेकर बड़े वादे किए. इन सबके साथ ही सभी दलों ने छठ पर घर लौटे मतदाताओं से मतदान के बाद ही वापस जाने की अपील की थी. इसका भी असर मतदान प्रतिशत पर पड़ा.

ट्रेनों का संचालन

रेलवे द्वारा छठ के पहले और बाद में ट्रेनों का जमकर संचालन कराया गया. स्थिति यह रही कि देश के तमाम बड़े शहरों से बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ के बाद भी जगह नहीं मिली. ऐसे में जो लोग छठ पर घर नहीं आ सके, वह बाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बिहार पहुंचे.

पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजर दूसरे चरण के मतदान पर है. राज्य की 20 जिलों में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है. 14 नवंबर को परिणाम आएंगे.