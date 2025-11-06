abp न्यूज़ से बोले विजय सिन्हा, 'गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा', RJD का दावा- वो हार रहे हैं

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि लखीसराय में उनके काफिले पर हमला हुआ. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा. उन्होंने आरजेडी पर हमले का आरोप लगाया. इस पर आरजेडी ने पलटवार किया. आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह ने कहा कि विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि विजय सिन्हा पर कोई हमला हुआ ही नहीं है.

ये उनके हार की बौखलाहट- आरजेडी

अजय सिंह ने कहा, "ये विजय सिन्हा के हार की बौखलाहट है. उनका वोट खत्म हो गया है. उन्होंने इस इलाके में एक भी काम नहीं किया है. लखीसराय में वो प्रवासी हैं. वो हमला कराने की योजना बना रहे थे ताकि सहानुभूति मिले." लखीसराय सीट पर विजय कुनार सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अमरेश कुमार उम्मीदवार हैं.

महागठबंधन में बौखलाहट है- विजय सिन्हा

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा, "खोरियरी में मेरे पोलिंग एजेंट को वोट नहीं डालने दिया गया. बूथ पर नहीं बैठने दिया. हम वहां गए तो आरजेडी के गुंडों ने नारेबाजी की. मेरी गाड़ी पर हमला किया. गोबर फेंका गया. हम जीत रहे हैं इसलिए महागठबंधन में बौखलाहट है. अभी हम नदियावा गये थे. वहां आरजेडी समर्थक हमारे लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे. आरजेडी MLC अजय नशे में वहां पहुंचे. हमसे बतमीजी की. हमको धमकी दिया कि 14 नवंबर को नतीजों के बाद बताएंगे."

लखीसराय जिले में कितनी वोटिंग हुई?

बता दें कि बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है. दोपहर तीन बजे तक 53.77 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय जिले में दर्ज की गई है. सबसे कम मतदान पटना में दर्ज किया गया है. दोपहर तीन बजे तक लखीसराय जिले में 57.39 फीसदी वोटिंग हुई है. लखीसराय जिले में विधानसभा की दो सीटें हैं. लखीसराय सीट पर 55.47 फीसदी और सूर्यगढ़ा सीट पर 59.50 फीसदी वोटिंग हुई है.