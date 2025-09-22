बिहार की राजधानी पटना में 24 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने वाली है. इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे. कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार (22 सितंबर, 2025) को कहा कि बिहार की धरती पर राज्य की तो बात होगी ही, भारत की भी बात होगी.

‎अल्लावरु ने कहा देश में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता अपराध, ट्रंप के सामने कभी सीजफायर, कभी सरेंडर और महिलाओं पर अत्याचार हैं. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा. ‎उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर 11 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं. जनता को यह समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है? ‎

'उन्हें लगता है कि वोट चोरी कर…'

‎उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उस विद्यार्थी की तरह है, जो पढ़-लिखकर परीक्षा में अंक प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखती है. वह उस विद्यार्थी की तरह है, जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है और पेपर लीक कर परीक्षा पास करने का प्रयास करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 'वोट चोरी' करती है. इस कारण वह जनता के मुद्दों पर काम नहीं करती है. वे बिहार और भारत में बेरोजगारी कम नहीं करते इसलिए उन्हें लगता है कि 'वोट चोरी' कर सरकार बना ही लेंगे.

बैठक में होगी 'वोट चोरी' की बात

आरोप लगाया कि बिहार में अपराध और गुंडाराज पुलिस की नाकामी के कारण बढ़ रहा है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग रहा है. नौकरी मांगने पर लाठी चलाई जाती है. कार्यसमिति की बैठक में 'वोट चोरी' की भी बात होगी. ‎कांग्रेस बिहार में जनता के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है. हमने 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा निकाली. यह मुद्दा बिहार के लोगों की समस्या बन गई है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कार्यसमिति की विस्तारित बैठक 24 सितंबर को होने वाली है. यह ऐतिहासिक फैसला है. यह महत्वपूर्ण निर्णय है. सदाकत आश्रम ऐतिहासिक स्थल है. यह भूमि अंग्रेजों की लड़ाई के लिए पवित्र भूमि रही है.