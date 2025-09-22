आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है. सोमवार को आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाकर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, खुशहाल बिहार तभी होगा, चौमुखी विकास तब ही होगा, जब तेजस्वी सरकार आएगी. पोस्टर में चुनाव को लेकर तेजस्वी के तमाम वादों का भी जिक्र है.

पोस्टर में आरजेडी ने गिनाए हैं वादे

पोस्टर में लिखा है- उन्नत जीवन खुशहाल बिहार जब बनेगी तेजस्वी सरकार , माई बहन मान योजना- 2500 रुपया गरीब महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना- 1500 रुपये प्रति माह, मुफ्त बिजली - 200 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीने, डोमिसाइल नीति लागू होगी- स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, लाखों युवाओं को रोजगार किए जाएंगे. उद्योग धंधे बिहार में लगेंगे.

इसके अलावा सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं का फॉर्म शुल्क माफ होगा, पलायन रोका जाएगा. पोस्टर में ये भी कहा गया है. ये पोस्टर आरजेडी नेता उमेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं. बड़ी बात यह है कि इसमें महागठबंधन सरकार की बात नहीं कही गई है ना महागठबंधन के वादों का जिक्र है. आरजेडी के चुनावी वादों का जिक्र किया गया है और तेजस्वी सरकार की बात कही गई है. पोस्टर में लालू राबड़ी तेजस्वी समेत तमाम प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं. आरजेडी दफ्तर के गेट पर पोस्टर लगा है.

कांग्रेस और आरजेडी में दिख रही दूरियां

बता दें कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में दिखी एकजुटता के बाद कांग्रेस और आरजेडी में दूरियां नजर आ रही है. अब तक सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि की कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने ये बार-बार कहा है कि बिहार के सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं. इसमें कोई अगर मगर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं की तरफ से अब तक ये बात खुल कर नहीं कही गई है. सीटों को लेकर भी कांग्रेस आरजेडी पर अच्छी सीटों के लिए प्रेशर बनाए हुई है. कुल मिलाकर आरजेडी इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस से इतर अपनी पार्टी के अगल प्रचार प्रसार में जुटी है.

