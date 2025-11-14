Bihar Election Results 2025: रुझानों में क्या है मुस्लिम बहुल सीटों का हाल? महागठबंधन को झटका!

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के फाइनल नतीजों के लिए इंतजार करना होगा लेकिन शुरुआती रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है. शुरुआती रुझानों में बिहार की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों का हाल देखें तो किसी सीट से महागठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है तो कहीं से झटका भी लग रहा है

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले राउंड में किशनगंज से बीजेपी की स्वीटी सिंह आगे चल रही हैं. उन्हें अब तक 4869 वोट मिले हैं. कांग्रेस के कमरुल होदा पीछे हैं. वहीं बहादुरगंज से कांग्रेस मुसव्विर आलम पीछे हो गए हैं.

पहले राउंड में यहां एलजेपी रामविलास के मो. कलीमुद्दीन 3972 वोटों के साथ आगे हैं. ठाकुरगंज सीट की बात की जाए तो आरजेडी के सउद आलम पीछे चल रहे हैं. यहां से जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल 4119 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं. कोचाधामन से आरजेडी के मास्टर मुजाहिद आलम आगे हैं. उन्हें 8621 वोट अभी तक मिले हैं.