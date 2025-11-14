बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों का इंतजार है. रुझान आने लगे हैं. सुबह साढ़े 9 बजे तक के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी सबसे अधिक सीटों से आगे है. साढ़े 9 बजे तक चुनाव आयोग के आकंड़ों के मुताबिक बीजेपी 25, जेडीयू 16 और कांग्रेस तीन सीट पर आगे है. वहीं आरजेडी 10 और एलजेपी-आर पांच सीटों पर आगे है. लेफ्ट एक, पुलरल्स पार्टी एक और हम एक सीट पर आगे है.

बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं. नितिन नवीन को अब तक 6502 मत प्राप्त हुए हैं. उनके प्रतिद्वंदी आरजेडी से रेखा कुमारी को 1958 वोट मिले हैं. वहीं पटना साहिब विधानसभा से कांग्रेस के शशांत शेखर 5369 वोट से आगे चल रहे हैं. बीजेपी के रत्नेश कुमार पीछे चल रहे हैं. उन्हें अभी तक 1371 वोट मिले हैं. ये शुरुआती रुझान हैं. अभी सही नतीजों के लिए समय लगेगा.

दानापुर से आगे चल रहे रीतलाल यादव

दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल राय 7936 वोट से आगे हैं. खबर लिखे जाने तक तीन राउंड की गिनती हो चुकी थी. फतुहा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रामानंद यादव पीछे चल रहे हैं. एलजेपी की रूपा कुमारी को 2952 वोट मिले हैं. रामानंद यादव को 1836 मत प्राप्त हुए हैं. ये पहले राउंड की गिनती का आंकड़ा है.

कुम्हरार विधानसभा सीट से दूसरे राउंड में बीजेपी करीब 5000 वोटों से आगे चल रही है. बीजेपी प्रत्याशी संजय कुमार को अब तक 10,051 वोट मिले हैं. कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रजीत चंद्रवंशी को 5093 वोट मिले हैं. बिक्रम विधानसभा सीट से चौथे राउंड आरजेडी प्रत्याशी अनिल कुमार आगे चल रहे हैं. अनिल कुमार को 13,075 वोट मिले हैं तो बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरव को 12,290 वोट प्राप्त हुए हैं.

मसौढ़ी विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी अरुण मांझी आगे चल रहे हैं. दूसरे राउंड की गिनती में अरुण मांझी को 6025 वोट मिले हैं. आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 4681 वोट प्राप्त हुए हैं.

पालीगंज विधानसभा सीट से दूसरे राउंड की गिनती में महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ आगे चल रहे हैं. हालांकि यहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है. रुझानों में संदीप सौरभ को 6994 वोट मिले हैं तो लोजपा प्रत्याशी सुनील कुमार को 6524 वोट प्राप्त हुए हैं.

