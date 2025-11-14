बिहार में आज (शुक्रवार) विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे आने हैं. मतगणना जारी है. चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राघोपुर और महुआ सीट पर चार राउंड की गिनती हो चुकी है. यह दोनों सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि दोनों जगह से लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं. इन दोनों सीटों पर मामला फंसता नजर आ रहा है.

राघोपुर सीट से बीजेपी के सतीश कुमार को चार राउंड में 17599 मत मिले हैं. यानी वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं. बात तेजस्वी यादव की करें तो उन्हें चार राउंड में 14583 मत मिले हैं. यानी 3016 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं. राघोपुर सीट पर 30 राउंड में गिनती होनी है. अब देखना होगा कि आगे कितनी तस्वीर बदलती है.

महुआ से काफी पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप

दूसरी ओर महुआ सीट से तेज प्रताप यादव काफी पीछे चल रहे हैं. चार राउंड की गिनती के बाद तेज प्रताप यादव इस सीट से चौथे नंबर चल रहे हैं. पहले नंबर पर एलजेपी रामविलास के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं. संजय कुमार को 12896 वोट मिला है. दूसरे नंबर पर मौजूदा विधायक और आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन हैं. उन्हें 8794 वोट मिले हैं. तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम के अमित कुमार हैं. उन्हें 4569 वोट मिले हैं.

