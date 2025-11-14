(Source: ECI | ABP NEWS)
Bhojpur Election Result: भोजपुर जिले की 7 सीटों पर NDA की बड़ी जीत, महागठबंधन का प्रदर्शन फीका, जानें नतीजे
Bhojpur Election Result: बिहार 2025 चुनाव में भोजपुर जिले की सातों सीटों पर बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया. बीजेपी ने 5 और जेडीयू ने 2 सीटें जीतीं. जानिए नतीजे.
Bhojpur Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं और भोजपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है. साल 2020 में मजबूत रही आरजेडी और सीपीआई (एम) को इस बार बड़ा झटका लगा है. जानिए नतीजे.
भोजपुर जिले में बीजेपी का रहा दबदबा
भोजपुर जिले में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की और 5 सीटों पर जीत दर्ज की. जेडीयू ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है.
-
आरा: बीजेपी के संजय सिंह (टाइगर) ने सीपीआई (एम) के क्यूमुद्दीन अंसारी को 19,581 वोटों से हराया.
-
बरहरा: बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी के अशोक कुमार सिंह को 14,403 वोटों से हराया.
-
संदेश: जेडीयू के राधा चरण साह ने आरजेडी के दीपू सिंह को केवल 27 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया. यह सीट इस चुनाव की सबसे रोमांचक सीटों में से एक रही.
-
शाहपुर: बीजेपी के राकेश रंजन (BJP) ने आरजेडी के राहुल तिवारी को 15,225 वोटों से हराया.
-
अगिआंव: बीजेपी के महेश पासवान ने सीपीआई (एम) के शिव प्रकाश रंजन को केवल 95 वोटों के अंतर से हराया.
-
तरारी: बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई (एम) के मदन सिंह को 11,464 वोटों से हराया.
-
जगदीशपुर: जेडीयू के श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने आरजेडी के किशोर कुणाल को 18,193 वोटों से हराया.
इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि आरजेडी और वामपंथी दलों (CPI(ML)(L)) के कब्जे वाली तीन सीटें बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने छीन लीं.
विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम एक नज़र में
|सीट का नाम
|विजेता
|पार्टी
|उपविजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|आरा
|अमरेंद्र प्रताप सिंह
|BJP
|क्यूमुद्दीन अंसारी
|CPI(ML)(L)
|3,002
|बरहरा
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|BJP
|सरोज यादव
|RJD
|4,973
|संदेश
|किरण देवी
|RJD
|विजयेंद्र यादव
|JD(U)
|50,607
|शाहपुर
|राहुल तिवारी
|RJD
|शोभा देवी
|IND
|22,883
|अगिआंव
|मनोज मंजिल
|CPI(ML)(L)
|प्रभुनाथ प्रसाद
|JD(U)
|48,550
|तरारी
|सुदामा प्रसाद
|CPI(ML)(L)
|नरेंद्र कुमार पाण्डेय
|IND
|11,015
|जगदीशपुर
|राम विशुन सिंह
|RJD
|श्रीभगवान सिंह कुशवाहा
|LJP
|22,107
भोजपुर जिले में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने वामपंथी और आरजेडी के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. संदेश (27 वोट) और अगिआंव (95 वोट) पर मिली करीबी जीत ने इस चुनाव के रोमांच को बढ़ा दिया है.
