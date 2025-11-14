'नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे', JDU ने डिलीट किया पोस्ट

बिहार में एनडीए के पक्ष में नतीजे आ गए हैं. ये बात तो साफ है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है. लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है कि सीएम कौन होगा. यहां तक कि जेडीयू ने भी नीतीश कुमार को अगला सीएम बताने वाला पोस्ट डिलीट कर दिया. जेडीयू ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 'न भूतो न भविष्यति...नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे.'





बिहार चुनाव 2025 के रुझान धीरे-धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं. एनडीए को 200 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें कई सीटों पर परिणाम आ चुके हैं. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. ताजा जानकारी के मुताबिक बीजेपी को 90 सीटों पर बढ़त है, इनमें 35 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है, 55 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं. वहीं जेडीयू को कुल 83 सीटों पर बढ़त है, इनमें 24 सीटों पर जीत हो चुकी है जबकि 59 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

कौन होगा बिहार का अगला सीएम?

एनडीए की ओर से इस बार के चुनाव में आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था. हालांकि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार को आगे रखते हुए उनके कार्यों की तारीफ की थी. चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी जेडीयू के भी कई नेताओं ने ये दावा किया था कि नीतीश कुमार ही अगला सीएम बनेंगे.

विपक्ष ने भी उठाए थे सवाल?

उधर, बिहार में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विपक्ष की ओर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का मसला उठाया गया था और कहा गया था कि उनकी स्थिति अब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है. विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया था कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी. एनडीए की ओर से आधिकारिक तौर पर सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं किए जाने पर विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए थे.

2020 चुनाव के क्या रहे थे नतीजे?

वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. एनडीए 125 सीटों के साथ बहुमत से थोड़ा ही ऊपर जा पाया था, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी. इस चुनाव में RJD 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसके बाद बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी और दूसरे स्थान पर थी. वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी.