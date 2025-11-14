बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में वापसी की है, वहीं महागठबंधन का बुरा हाल है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने बिहार विधानसभा चुनाव जोरदार प्रदर्शन किया है. बिहार की 19 विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत दर्ज की है.

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार की 18 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है. हालांकि, कुछ सीटों में अंतर एक हजार से भी कम है, जबकि कई सीटें ऐसी भी हैं जिनमें अंतर 10 हजार से अधिक है. महुआ विधानसभा सीट से पार्टी (एलजेपी) प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने 44,997 वोटों के भारी अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की है.

इन सीटों में दस हजार से कम मार्जिन में जीती पार्टी

निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, बलरामपुर विधानसभा सीट से संगीता देवी ने 389 वोटों के अंतर से चुनाव जीती हैं. बख्तियारपुर सीट से अरुण कुमार पिता शत्रुघन साव ने 981 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. रजौली सीट से विमल राजवंशी ने 3953 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त की है. सिमरी बख्तिायारपुर सीट से संजय कुमार सिंह ने 7930 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है. दरौली सीट से विष्णु देव पासवान ने 9572 वोट के अंतर से जीत दर्ज की.

इन सीटों में 10 हजार से अधिक रही जीत की मार्जिन

इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुगौली सीट से राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता ने 58,191 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. गोविंदगंज सीट से राजू तिवारी ने 32,683 वोट के मार्जिन से जीत दर्ज की है. बेलसंड सीट से अमित कुमार ने 22,685 वोट के मार्जिन से जीत दर्ज की. कसबा सीट से नितेश कुमार सिंह ने 12,875 वोट के मार्जिन से जीत दर्ज की. बोचहा सीट से बेबी कुमारी 20,316 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है.

इसके अलावा बखरी विधानसभा सीट से संजय कुमार ने 17,318 वोट से जीत दर्ज की. परबत्ता सीट से बाबुलाल शौर्य ने 34039 वोट के अंतर से जीत दर्ज की. नाथनगर सीट से मिथुन कुमार ने 25424 वोट के अंतर से जीत दर्ज की. चेनारी सीट से मुरारी प्रसाद गौतम ने 21988 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

डिहरी सीट से राजीव रंजन सिंह ने 35968 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. शेरघाटी सीट से उदय कुमार सिंह ने 13524 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है.वहीं गोबिंदुर सीट से बिनिता मेहता ने 22906 वोट के मार्जिन से चुनाव में जीत दर्ज की है.