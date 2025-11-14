हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Araria Election Result 2025: अररिया में 6 विधानसभा, कांग्रेस और बीजेपी के खाते में दो-दो सीटें, बाकी 2 पर कौन जीता

Araria Election Result 2025: अररिया में 6 विधानसभा, कांग्रेस और बीजेपी के खाते में दो-दो सीटें, बाकी 2 पर कौन जीता

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो चुके हैं. बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें बीजेपी के हाथ आई और कितनी सीटें कांग्रेस को मिलीं, यहां जानिए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से दो सीटों पर बीजेपी और दो सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की हैं. वहीं एक सीट आरजेडी और एक सीट पर AIMIM ने कब्जा कर लिया है.

अररिया
कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने एक बार फिर अररिया से जीत गए हैं. उन्होंने 91 हजार 529 वोटों हासिल किए हैं और जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 12 हजार 741 से मात दे दी है.

नरपतगंज
बीजेपी की देवंती यादव ने नरपतगंज पर फतेह हासिल कर ली है. उन्हें 1 लाख 20 हजार 557 वोट मिले हैं. आरजेडी के मनीष यादव 25 हजार 353 वोटों से उनसे पिछड़ गए हैं.

रानीगंज
आरजेडी के अविनाश मंगलम ने 1 लाख 11 हजार 590 वोटों से रानीगंज सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने जेडीयू के अचमित ऋषिदेव को 8 हजार 530 वोटों से हरा दिया है.

फोर्ब्सगंज
फोर्ब्सगंज सीट इस बार कांग्रेस के खाते में चली गई है. मनोज बिश्वास को एक लाख 20 हजार 114 वोट मिले हैं. कांग्रेस के नेता ने बीजेपी के उम्मीदवार विद्या सागर केसरी को 221 वोटों से पछाड़ दिया है.

जोकीहाट
जोकीहाट सीट एक बार फिर AIMIM के नाम हो गई है. मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28 हजार 803 वोटों के अंतर से जेडीयू के मंजर आलम को हरा दिया है.

सिकटी
सिकटी सीट पर एक बार फिर बीजेपी के विजय कुमार मंडल का कब्जा हो गया है. विजय कुमार मंडल ने 1 लाख 11 हजार 342 वोट हासिल किए हैं. बीजेपी ने 19 हजार 322 वोटों से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हरि नारायण प्रमाणिक को मात दे दी है.   

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया सीट के नतीजे

  • नरपतगंज- बीजेपी के जयप्रकाश यादव ने आरजेडी के अनिल कुमार यादव को 28 हजार 610 वोटों से हरा दिया था.
  • रानीगंज- जेडीयू के अचमित ऋषिदेव ने आरजेडी के अविनाश मंगलम को 2 हजार 304 वोटों से मात दे दी है.
  • फोर्ब्सगंज- बीजेपी के विद्या सागर केसरी ने कांग्रेस के जाकिर हुसैन खान को 19 हजार 702 वोटों से हरा दिया था.
  • अररिया- कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 47 हजार 936 वोटों से शिकस्त दे दी थी.
  • जोकीहाट- AIMIM के शहनवाज ने आरजेडी के सरफराज आलम को 7 हजार 383 मतों से हरा दिया था.
  • सिकटी- बीजेपी के विजय कुमार मंडल ने आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को 13 हजार 610 वोटों से पछाड़ दिया था.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Raniganj Election Result Araria Election Result Bihar Election Result 2025 Araria District Result
