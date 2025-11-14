बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. अररिया जिले में 6 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से दो सीटों पर बीजेपी और दो सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की हैं. वहीं एक सीट आरजेडी और एक सीट पर AIMIM ने कब्जा कर लिया है.

अररिया

कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने एक बार फिर अररिया से जीत गए हैं. उन्होंने 91 हजार 529 वोटों हासिल किए हैं और जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 12 हजार 741 से मात दे दी है.

नरपतगंज

बीजेपी की देवंती यादव ने नरपतगंज पर फतेह हासिल कर ली है. उन्हें 1 लाख 20 हजार 557 वोट मिले हैं. आरजेडी के मनीष यादव 25 हजार 353 वोटों से उनसे पिछड़ गए हैं.

रानीगंज

आरजेडी के अविनाश मंगलम ने 1 लाख 11 हजार 590 वोटों से रानीगंज सीट अपने नाम कर ली है. उन्होंने जेडीयू के अचमित ऋषिदेव को 8 हजार 530 वोटों से हरा दिया है.

फोर्ब्सगंज

फोर्ब्सगंज सीट इस बार कांग्रेस के खाते में चली गई है. मनोज बिश्वास को एक लाख 20 हजार 114 वोट मिले हैं. कांग्रेस के नेता ने बीजेपी के उम्मीदवार विद्या सागर केसरी को 221 वोटों से पछाड़ दिया है.

जोकीहाट

जोकीहाट सीट एक बार फिर AIMIM के नाम हो गई है. मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 28 हजार 803 वोटों के अंतर से जेडीयू के मंजर आलम को हरा दिया है.

सिकटी

सिकटी सीट पर एक बार फिर बीजेपी के विजय कुमार मंडल का कब्जा हो गया है. विजय कुमार मंडल ने 1 लाख 11 हजार 342 वोट हासिल किए हैं. बीजेपी ने 19 हजार 322 वोटों से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हरि नारायण प्रमाणिक को मात दे दी है.

