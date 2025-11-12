बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं. एग्जिट पोल में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनते दिख रही हैं. अगर हम सुपौल जिले की बात करें तो यहां कुल कुल पांच सीटें हैं. एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल के मुताबिक सुपौल में एनडीए का पलटा भारी दिख रहा है.

एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक सुपौल की पांच सीटों में से चार सीटों पर एनडीए जीतती हुई दिख रही हैं. इनमें एक सीट पर बीजेपी जबकि तीन सीटों पर जदयू आगे हैं. वहीं एक सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़े मुकाबले में राजद आगे हैं.

सुपौल में इन प्रत्याशियों के बीच टक्कर

सुपौल सीट पर जदयू ने बिजेन्द्र प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के मिन्नत रहमानी और जनसुराज के अनिल कुमार सिंह से हैं. जबकि पिपरा सीट पर जदयू से रामबिलास कामत, माले से अनिल कुमार और निर्दलीय लक्ष्मीकांत भारती मैदान में हैं.

छातापुर सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार सिंह बबलू, राजद से बिपिन कुमार सिंह में मुकाबला है. त्रिवेणीगंज से जदयू प्रत्याशी सोनम सरदार की टक्कर राजद से संतोष सरदार से हैं और निर्मली सीट पर जदयू के अनिरुद्ध यादव और राजद से बैद्यनाथ मेहता में मुकाबला है.

सुपौल को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की राय

वरिष्ठ पत्रकार भरत झा के मुताबिक सुपौल के पांचों विधानसभा में एनडीए गठबंधन की जीत होगी. लेकिन, निर्मली विधानसभा में पिछले चुनाव के मुकाबले जीत का अंतर कम होगा. त्रिवेणीगंज विधानसभा में नेक टू नेक का फाइट है.

पिपरा विधानसभा एनडीए का खेल निर्दलीय एवं जनसुराज के कारण बिगड़ता दिख रहा था लेकिन, चुनाव नजदीक आते ही मोदी और नीतीश फेक्टर का असर दिखने लगा. बाकी दो सीट सुपौल ओर छातापुर में एनडीए गठबंधन अच्छी बढ़त के साथ जीत रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार विनय मिश्र का कहना है कि पांचों सीटों पर एनडीए ओर महागठबंधन में सीधी टक्कर है. सुपौल विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार भी कड़ा टक्कर दे रहे हैं जो त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं. सुपौल विधानसभा क्षेत्र से नौंवी बार बिहार सरकार के काबीना मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव चुनाव मैदान में हैं. छातापुर विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिंह बबलू हैं का मुकाबला राजद प्रत्यासी बिपिन कुमार सिंह है.

वरिष्ठ पत्रकार तपेस्वर मिश्र के अनुसार सुपौल जिले के पांचों विधानसभा सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली में एनडीए उम्मीदवार की जीत फाइनल है लेकिन जीत का मारजिंग पिछले चुनाव से घटेगा. इस बार निर्मली विधानसभा से भी वोट का अंतर कम होगा.