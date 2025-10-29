'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025 के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने एनडीए पर प्राहर किया है. सभी राजनीतिक दलों की ओर से सियासी बयानबाजियों को दौर जारी है. वहीं वीआईपी प्रमुख ने एनडीए गठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम फेस को लेकर तंज कसा है.

मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि, NDA में अब तक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पद की घोषणा भी नहीं हुई है. वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए का अभी तक संकल्प पत्र भी जारी नहीं किया गया है. हम लोग बेहतर स्थिति में हैं.

मुकेश सहनी ने एनडीए पर बोला हमला

मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि, हम लोग काफी हद तक आगे निकल गए हैं. हम लोगों ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का नाम भी घोषित कर दिया है, एनडीए में वह भी नहीं हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि, इंडिया गठबंधन ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, एनडीए ने वह भी नहीं किया है.

एनडीए पर तंज कसते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि नीतिश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुना जाएगा. सहनी ने कहा कि, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन फडणवीस को सीएम बनाया, तो इस जैसी स्क्रिप्ट वालों से हम लोग बेहतर हैं.

डिप्टी सीएम के फेस पर हो रहे विवाद पर बोले मुकेश सहनी

बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल किया जा रहा है कि 2.5 प्रतिशत वोट वाला उपमुख्यमंत्री बन सकता है और 18 प्रतिशत वाले को कुछ भी नहीं. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, सबसे पहले उनको किस बात की तकलीफ है. उन्होंने आगे कहा कि, उनको मुस्लिम से कोई तकलीफ नहीं है. बीजेपी तो मुसलमानों को हिंदुस्तान के बाहर भेजना चाहती है.

सहनी ने कहा कि, उनको दर्द इस बात का है कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा, कैसे उनके नाम पर सहमति बन गई. मुकेश सहनी ने इलजाम लगाते हुए कहा कि, वह लोग फूट डालो राज करने वाली नीति अपना रहे हैं. एनडीए वाले भाई को भाई को से लड़ाना चाह रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, बिहार के मुसलमान इतने नासमझ नहीं हैं. देश में भाईचारा मिटाने वालों के खिलाफ हम सब एक हैं. यह डिप्टी सीएम और सीएम जागीर नहीं है. वह एक व्यवस्था है और उसी के तहत हम उस पर बैठेंगे. इडिया गठबंधन को लेकर कहा कि, हम लोग समय के अनुकूल चल रहे हैं. चुनाव में आगे नुकसान न हो उस प काम किया जा रहा है. कई जगह पर सीएम और डिप्टी सीएम फेस उतारने का फायदा भी हो रहा है.