बिहार में बीते मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया. लगभग सभी ने यह बताया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. इस बीच एक और सर्वे का आंकड़ा सामने आया है. यह भी चौंकाने वाला है.

वोट वाइब ने बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया है. इस आंकड़े को देखें तो बिहार में एनडीए सरकार बनती दिख रही है. एनडीए को जहां 125 से 145 सीटें आ सकती हैं वहीं महागठबंधन के खाते में 95 से 115 सीटें जाती दिख रही हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं अन्य के खाते में 13 सीटें जा रही हैं. बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है.

Vote Vibe के एग्जिट पोल में किसे दी जा रहीं कितनी सीटें?

एनडीए- 125-145 सीट

महागठबंधन- 95 से 115 सीट

जन सुराज पार्टी- 0-2

अन्य- 1-3

किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत?

एनडीए- 45.3 प्रतिशत

महागठबंधन- 41.9 प्रतिशत

जन सुराज पार्टी- 5.2 प्रतिशत

अन्य- 7.6 प्रतिशत

बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद एनडीए के नेता यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसी का ये असर है. उधर आरजेडी और महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है. हालांकि यह तो सही बात है कि एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गलत साबित हुए हैं. ऐसे में सही और सटीक जानकारी के लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा. 14 नवंबर को काउंटिंग होनी है.

2020 में किसे कितनी सीटों पर मिली थी जीत?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों पर जीत मिली थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर जीती थी. मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चार सीट पर और 'हम' को भी चार सीटों पर जीत मिली थी. दूसरी ओर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई (एमएल) को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी. एआईएमआईएम को भी पांच सीटों पर जीत मिली थी.

