हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025 Exit Poll: चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रहीं? 5 एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा

Bihar Election 2025 Exit Poll: चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रहीं? 5 एग्जिट पोल में बड़ा खुलासा

MATRIZE IANS Exit Poll Result 2025: चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थीं. हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था. ऐसे में अब 28 सीटों पर ही नतीजे आने हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने इतिहास रच दिया है. कारण है कि लोगों ने जमकर मतदान किया है. यही वजह है कि रिकॉर्ड टूट गया है. मंगलवार (11 नवंबर, 2025) की शाम दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया. अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है. ज्यादातर सर्वे एजेंसियां बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना रही हैं. 

एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी का क्या हाल है इसे भी लोग जानना चाह रहे हैं. ऐसे में पांच सर्वे के आंकड़ों से इसे समझिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कौन सी एजेंसियां कितनी सीटें इस बार दे रही हैं. चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थीं. हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था. ऐसे में अब 28 सीटों पर ही नतीजे आने हैं.

पांच एजेंसियों में चाणक्य ने दी सबसे अधिक सीटें

जिन पांच सर्वे के आंकड़ों को हमने उठाया है उसमें चिराग पासवान की पार्टी को चाणक्य ने सबसे अधिक सीटें दी हैं. चाणक्य की मानें तो एलजेपी रामविलास को इस बार के चुनाव में 14 से 19 सीटें आ सकती हैं. वहीं Matrize-IANS ने सबसे कम सीटें दी हैं. इसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी को 7 से 9 सीटें आ सकती हैं. 

एक नजर में देखें कौन सी एजेंसी ने कितनी सीटें दीं

  • Matrize-IANS- 7-9
  • Chanakya- 14-19
  • Poll Diary- 12-16
  • TIF Research- 12-14
  • Polstrat- 9-12

2020 में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर लड़ा था चुनाव

बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतर चुकी थी. उस वक्त चिराग की पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था. हालांकि बहुत फायदा नहीं हुआ था. सिर्फ बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट से प्रत्याशी को जीत मिली थी. इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं तो फायदा मिल सकता है. 2020 में उनकी पार्टी लड़ी थी तो नीतीश कुमार को सबसे अधिक घाटा हुआ था. अब देखना होगा कि 14 नवंबर को फाइनल नतीजा आता है तो ये आंकड़े कितने सटीक साबित होते हैं.

(Disclaimer: एबीपी न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है)

Published at : 11 Nov 2025 07:44 PM (IST)
Tejashwi Yadav Mahagathbandhan Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Exit Poll 2025
