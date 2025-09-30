Bihar Election: RJD का मतदाताओं को सीधा संदेश, नौकरी चाहिए तो बनाइए तेजस्वी सरकार
Bihar Election 2025: राजद ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार और नौकरी केवल तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं. पार्टी ने साफ लिखा है कि अगर चाहिए नौकरी-रोजगार तो बनाइए तेजस्वी सरकार.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के युवाओं को रोजगार और स्थायी नौकरी तभी मिलेगी जब राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी.
राजद ने बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह सच्चाई अब बिहार की जनता के दिल-दिमाग में गहराई से बैठ चुकी है कि केवल तेजस्वी यादव ही रोजगार दे सकते हैं. पार्टी ने इसे जनता के विश्वास का प्रमाण बताया और दावा किया कि विपक्षी दल भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं.
बिहार भर में यह सच्चाई सभी के मनो मस्तिष्क में बस चुका है कि बिहार में नौकरी रोजगार केवल @yadavtejashwi जी ही दे सकते हैं!#TejashwiYadav जी नहीं नौकरी और रोजगार को देश की राजनीति के केंद्र में स्थापित किया है!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) September 30, 2025
पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिहार में #तेजस्वी_सरकार बने!… pic.twitter.com/b1aFL00L4Z
राजद ने रोजगार को बनाया राजनीति का केंद्र
राजद नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में भी रोजगार और नौकरी के मुद्दे को मुख्य एजेंडा बनाया. युवाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों को उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया है. यही कारण है कि बिहार की जनता आज उन्हें ही एकमात्र विकल्प मान रही है.
युवाओं को तेजस्वी से उम्मीदें- राजद
राजद का कहना है कि बीजेपी ने बिहार में रोजगार और नौकरी देने के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन परिणाम शून्य रहा. वहीं तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरियों की दिशा में ठोस कदम उठाए और भर्ती प्रक्रिया को तेज किया. पार्टी का दावा है कि आने वाले समय में भी रोजगार सृजन ही उनकी प्राथमिकता रहेगी.
नौकरी चाहिए तो बनाइए तेजस्वी सरकार- राजद
राजद ने अपने चुनावी संदेश को साफ शब्दों में रखा है, "चाहिए नौकरी रोजगार, तो बनाइए तेजस्वी सरकार". पार्टी नेताओं का कहना है कि यही संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा और यही चुनावी जंग का असली मुद्दा बनेगा.
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजद इस बार जातीय समीकरणों से आगे निकलकर रोजगार और विकास के मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाने की रणनीति बना रही है. युवाओं और नौकरीपेशा वर्ग को केंद्र में रखकर चल रही यह मुहिम चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती है.
