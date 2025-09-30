बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के युवाओं को रोजगार और स्थायी नौकरी तभी मिलेगी जब राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी.

राजद ने बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह सच्चाई अब बिहार की जनता के दिल-दिमाग में गहराई से बैठ चुकी है कि केवल तेजस्वी यादव ही रोजगार दे सकते हैं. पार्टी ने इसे जनता के विश्वास का प्रमाण बताया और दावा किया कि विपक्षी दल भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं.

राजद ने रोजगार को बनाया राजनीति का केंद्र

राजद नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में भी रोजगार और नौकरी के मुद्दे को मुख्य एजेंडा बनाया. युवाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों को उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया है. यही कारण है कि बिहार की जनता आज उन्हें ही एकमात्र विकल्प मान रही है.

युवाओं को तेजस्वी से उम्मीदें- राजद

राजद का कहना है कि बीजेपी ने बिहार में रोजगार और नौकरी देने के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन परिणाम शून्य रहा. वहीं तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरियों की दिशा में ठोस कदम उठाए और भर्ती प्रक्रिया को तेज किया. पार्टी का दावा है कि आने वाले समय में भी रोजगार सृजन ही उनकी प्राथमिकता रहेगी.

नौकरी चाहिए तो बनाइए तेजस्वी सरकार- राजद

राजद ने अपने चुनावी संदेश को साफ शब्दों में रखा है, "चाहिए नौकरी रोजगार, तो बनाइए तेजस्वी सरकार". पार्टी नेताओं का कहना है कि यही संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा और यही चुनावी जंग का असली मुद्दा बनेगा.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजद इस बार जातीय समीकरणों से आगे निकलकर रोजगार और विकास के मुद्दे पर जनता का समर्थन जुटाने की रणनीति बना रही है. युवाओं और नौकरीपेशा वर्ग को केंद्र में रखकर चल रही यह मुहिम चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती है.