बिहार: अब वित्त रहित शिक्षकों को नहीं होगी समस्या, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दी ये खुशखबरी
Bihar News: लगातार वित्त रहित शिक्षकों का हंगामा देखने को मिल रहा था. अब शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया है जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को देखेगी.
बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के हित में नीतीश सरकार ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को बड़ी घोषणा की. शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया है जो शिक्षकों की मांगों की समीक्षा करेगी और समय पर वेतन भुगतान सहित सभी खामियों को पूरा करेगी. इसमें मुख्य सचिव से लेकर कई विभागों के आला अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को एक्स पर इस संबंध में पोस्ट कर लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु समिति गठित की गई है. वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी. सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं."
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 30, 2025
बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं… pic.twitter.com/PX7Fww4dlF
