बिहार चुनाव में पप्पू यादव का दावा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत हार रहे 12 मंत्री

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी को करारी हार मिलने वाली है और पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार रहे हैं.

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जनता एनडीए की सरकार से परेशान हो चुकी है. अब जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन इस चुनाव में आगे है.

बिना चोरी और नफरत के बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती

पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कोई ज्योतिष नहीं है, लेकिन बिना चोरी और नफरत के बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक ये मुसलमानों का नाम लेकर नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, तब तक चुनाव नहीं जीत सकते है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 12 मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम अपनी सीट हार रहे हैं. उन्होंने कहा कि लखीराय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सब हार रहे हैं. जनता अब जाग चुकी है और यूथ बदलाव चाहता है.

महिलाएं अब बदलाव की दिशा में वोट दे रही हैं

पप्पू यादव ने कहा कि इस बार महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है. उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पेज थ्री कल्चर की हैं, वे मोदी के साथ हो सकती हैं, लेकिन आम महिलाएं अब बदलाव चाहती हैं. नीतीश कुमार की योजनाएं असफल रहीं और खुद उनके सहयोगी अब उनके खिलाफ खंजर चला चुके हैं.

सीमांचल में NDA का सूपड़ा साफ

सीमांचल क्षेत्र में अमित शाह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि महागठबंधन का सूपड़ा साफ होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सीमांचल में NDA का सफाया तय है. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, लेकिन 69 लाख SIR फाइलों के बाद भी वे यह नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए हैं. अगर 1000 का आंकड़ा बता दें तो मैं मान जाऊं.

चुनाव आयोग बीजेपी का बन चुका है ए-स्क्वॉड

पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का ए-स्क्वॉड टीम बन गया है. अफसर गलत इंक लगाते हैं और आयोग सफाई देता है. यह आयोग अब बीजेपी का दफ्तर बन चुका है.

अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सीमांचल की जनता के असली मुद्दों बाढ़, पलायन, रोजगार, किसानों और बेटियों की शिक्षा पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे इनसे ध्यान हटाने के लिए धर्म और नफरत की राजनीति कर रहे हैं.

