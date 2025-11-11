हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां

Bihar Election 2025: मतदान सुरक्षित होगा या नहीं? दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा हाई, पढ़ें क्या है खास तैयारियां

Delhi Phase-2 Voting: दिल्ली लाल किला धमाके के बाद बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा अलर्ट है. अतिरिक्त पुलिस बल, CAPF, ड्रोन निगरानी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए है.

By : पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6 बजकर 52 मिनट पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी. इस घटना ने पूरे देश में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले यह धमाका प्रशासन के लिए चेतावनी बन गया है.

बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है. पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें. जानकारी के अनुसार, बिहार में पहले से ही 20 जिलों में चुनावी सुरक्षा के लिए अलर्ट था, अब शेष 18 जिलों को भी सघन सतर्कता का निर्देश दिया गया है.

आज 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज (11 नवंबर) को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है. इसको लेकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को बिहार सेक्टर मुख्यालय पहुंचे और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में डीजी ने केंद्रीय बलों को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का संकल्प दिलाया.

दूसरे चरण में कुल 1650 CAPF कंपनियां तैनात

डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में कुल 1650 सीएपीएफ (Central Armed Police Forces) कंपनियां तैनात हैं. ये बल संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. डीजी ने मतदान केंद्रों पर बलों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में चौकसी, मतदान कर्मियों की सुरक्षा और मतदान सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

सभी बलों की अग्रिम तैनाती पूरी- आईजी राजकुमार 

सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने बैठक में बताया कि सभी बलों की अग्रिम तैनाती पूरी कर ली गई है और अधिकारी अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं को सुरक्षित मतदान का माहौल देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाना बेहद जरूरी था. प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

इन पुख्ता तैयारियों और केंद्रीय बलों की सतर्कता के बीच, बिहार के मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में कर पाएंगे. प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो.

ये भी पढ़िए- दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?

About the author पुष्पेंद्र कुमार

पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत दैनिक जागरण दिल्ली ब्यूरो से की, जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और लेखन के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. फील्ड रिपोर्टिंग का करीब 5 साल का अनुभव है. इसके बाद पुष्पेंद्र कुमार ने 'जी मीडिया' डिजिटल से जुड़कर 'जी बिहार-झारखंड' और 'जी दिल्ली एनसीआर' में काम किया. पुष्पेंद्र कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 9 वर्षों के अनुभव के साथ राजनीतिक, सामाजिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों को गहराई और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया है
Read
Published at : 11 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Delhi Blast Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप, बॉलीवुड दिग्गजों की हेल्थ पर टेंशन में फैंस
धर्मेंद्र की हालत नाजुक, प्रेम चोपड़ा भी हॉस्पिटल में भर्ती, जितेंद्र के गिरने से मचा हड़कंप
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget