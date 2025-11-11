सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम 6 बजकर 52 मिनट पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी. इस घटना ने पूरे देश में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले यह धमाका प्रशासन के लिए चेतावनी बन गया है.

बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है. पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें. जानकारी के अनुसार, बिहार में पहले से ही 20 जिलों में चुनावी सुरक्षा के लिए अलर्ट था, अब शेष 18 जिलों को भी सघन सतर्कता का निर्देश दिया गया है.

आज 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में आज (11 नवंबर) को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है. इसको लेकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को बिहार सेक्टर मुख्यालय पहुंचे और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में डीजी ने केंद्रीय बलों को भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का संकल्प दिलाया.

दूसरे चरण में कुल 1650 CAPF कंपनियां तैनात

डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में कुल 1650 सीएपीएफ (Central Armed Police Forces) कंपनियां तैनात हैं. ये बल संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. डीजी ने मतदान केंद्रों पर बलों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में चौकसी, मतदान कर्मियों की सुरक्षा और मतदान सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

सभी बलों की अग्रिम तैनाती पूरी- आईजी राजकुमार

सीआरपीएफ बिहार सेक्टर के आईजी राजकुमार ने बैठक में बताया कि सभी बलों की अग्रिम तैनाती पूरी कर ली गई है और अधिकारी अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं को सुरक्षित मतदान का माहौल देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली धमाके के बाद बिहार में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाना बेहद जरूरी था. प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

इन पुख्ता तैयारियों और केंद्रीय बलों की सतर्कता के बीच, बिहार के मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में कर पाएंगे. प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ संपन्न हो.

ये भी पढ़िए- दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?