हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: EVM पर कोई सवाल नहीं! जांच के लिए किसी उम्मीदवार ने नहीं दिया आवेदन

बिहार चुनाव 2025: EVM पर कोई सवाल नहीं! जांच के लिए किसी उम्मीदवार ने नहीं दिया आवेदन

Bihar Elections 2025: क्रम संख्या 2 या 3 पर रहने वाले उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग कर सकते थे. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 28 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में इस साल (2025) विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे. अब चुनाव आयोग ने बताया कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के आम चुनाव में, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनावों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी हारने वाले उम्मीदवार द्वारा जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है.

चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने 17 जून 2025 को मतगणना के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी. इसके तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के पीछे क्रम संख्या 2 या क्रम संख्या 3 पर रहने वाले उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग कर सकते थे.

'ईवीएम गणना में कहीं भी कोई विसंगति नहीं पाई गई'

इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईसीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सफल आयोजन के साथ कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (कुल 1,215 मतदान केंद्र) में यादृच्छिक रूप से चुने गए 5 मतदान केंद्रों के लिए वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया और ईवीएम गणना में कहीं भी कोई विसंगति नहीं पाई गई.

इसके साथ ही बिहार के 38 जिलों में से किसी भी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद किसी भी मतदाता या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी गलत तरीके से शामिल या बहिष्कृत किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की. 2,616 उम्मीदवारों या 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से किसी ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया. साथ ही बिहार चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड पहली बार चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटों के भीतर उपलब्ध कराए गए. इसके अलावा सांख्यिकीय रिपोर्टों का सेट बिहार चुनाव 2025 के समापन के 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में निशुल्क उपलब्ध कराया गया.

यह भी पढ़ें- Maithili Thakur: विधायक बनते ही काम में जुटीं मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'वेकेशन और हॉलीडे, सब भूल गए'

Published at : 28 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
हिमाचल प्रदेश
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
शिमला: 'विवादित संजौली मस्जिद में नहीं होने देंगे जुमे की नमाज', देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
दिल्ली NCR
स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर चार्जशीट में बड़े आरोप, 43 गवाहों के बयान शामिल
स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर चार्जशीट में बड़े आरोप, 43 गवाहों के बयान शामिल
हेल्थ
Low Carb Diet Effects: कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
नौकरी
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी पाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए चुनौती क्यों? यह है वजह
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget