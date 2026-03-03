हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए बनाया उम्मीदवार

बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए बनाया उम्मीदवार

BJP Rajya Sabha Candidate List: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अभी विधायक हैं. अब उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा. बिहार NDA की चार सीटों पर आराम से जीत सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Mar 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार से खाली हो रही पांच राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने दो पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व विधायक शिवेश कुमार ऊर्फ शिवेश राम को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है. शिवेश राम अगिआंव से विधायक रहे हैं. सासाराम सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है.

अभी बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन

नितिन नवीन अभी बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने बिहार के मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया था लेकिन विधानसभा के सदस्य बने हुए हैं. अगर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा.

यह भी पढ़ें: '…मुख्यमंत्री बना दीजिए', नीतीश के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

जेडीयू से निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों खाली हो रही हैं. खाली हो रही पांचों सीटों पर बीजेपी से कोई सांसद नहीं हैं. अभी जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें आरजेडी के दो, जेडीयू के दो और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं. सूत्रों की मानें तो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया जाएगा. जेडीयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उच्च सदन भेजे जाने की चर्चा है. जेडीयू अपने कोटे की दो सीटों पर उम्मीदवार देगी. 

एनडीए के नेता पांचों सीट पर कर रहे जीत का दावा

बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से एनडीए चार राज्यसभा सीटों पर आराम से जीत सकती है. एक राज्यसभा सांसद के लिए 41 विधायकों के वोटों की जरूरत है. चार राज्यसभा सांसदों के चुनाव के बाद भी एनडीए के पास 38 विधायकों का वोट बचेगा. पांचवें उम्मीदवार को जिताने के लिए तीन और विधायकों की जरूरत है. एनडीए के नेता पांचों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं. 

नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च

जहां तक बात विपक्षी महागठबंधन की है तो विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हैं. इनमें AIMIM के पांच और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. महागठबंधन की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार हो सकता है. नामांकन भरने की आखिरी तारीख 5 मार्च है.

यह भी पढे़ं: निशांत कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, 'राजनीति में उनकी…'

Published at : 03 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Rajya Sabha Election Nitin Nabin Breaking News Abp News BIHAR NEWS
