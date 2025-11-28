Maithili Thakur: विधायक बनते ही काम में जुटीं मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'वेकेशन और हॉलीडे, सब भूल गए'
Maithili Thakur News: अलीनगर की नई विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अब देर नहीं करनी है.
अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है. उन्होंने बताया कि काम पहले ही शुरू कर दिया गया है. मैथिली ने कहा कि जीत के बाद उनके अंदर लोगों के लिए काम करने की एक गहरी भावना पैदा हुई है और उसी उत्साह के साथ वे मैदान में उतर गई हैं.
वेकेशन-हॉलिडे सब भूल गए, अब सिर्फ काम करना है- मैथिली
मैथिली ठाकुर ने हंसते हुए बताया कि चुनाव जीतने के बाद छुट्टी, आराम या वेकेशन जैसे शब्दों का मतलब ही भूल गई हैं. उन्होंने कहा, “एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अब देर नहीं करनी है. बस काम में लग जाना है. लोगों से लगातार मिलना-जुलना चल रहा है और हर दिन यह सोचती हूं कि किस काम को कैसे आगे बढ़ाना है.”
विधायक मैथिली ने बताया कि जनता ने उन्हें बहुत उम्मीद के साथ चुना है और वे इन उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी. उन्होंने कहा कि विधायक बनने का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, और यही उनका लक्ष्य है.
सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियां
चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने उन्हें क्षेत्र की कई बड़ी समस्याओं से अवगत कराया था. सड़क की खराब हालत, पानी की दिक्कत, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दे. मैथिली ने बताया कि उनकी टीम ने इन सभी समस्याओं की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है. अब शपथ लेने के तुरंत बाद इन पर तेज़ी से काम शुरू किया जाएगा.
मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे हर दिन टीम के साथ बैठकर योजना बना रही हैं कि किस काम को किस तरह शुरू किया जाए. उनका कहना है कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे निभाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है.
