बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की गई. इस सूची में तीन बाहुबली नेताओं और चार महिला कैंडिडेट के साथ कुल 57 प्रत्याशियों के नाम थे. हालांकि हैरान करने वाली बात यह रही कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं का नाम नहीं था. ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं. क्या नीतीश कुमार ने इस बार के चुनाव के लिए कोई अलग प्लान बनाया है?

57 सीटों में से तीन पर पिछली बार थे मुस्लिम उम्मीदवार

दरअसल जेडीयू ने जिन 57 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, 2020 के चुनाव में इनमें से तीन पर मुस्लिम चेहरे थे. दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू ने 2020 में फराज फातमी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार वहां से ईश्वर मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है. इसी तरह डुमरांव से अंजुम आरा उम्मीदवार बनाई गई थीं, लेकिन इस बार वहां से राहुल सिंह को मौका दिया गया है. कांटी से मोहम्मद जमाल को टिकट दिया गया था लेकिन इस बार जेडीयू ने अजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया है.

2020 के चुनाव में नहीं जीत सका था कोई मुस्लिम प्रत्याशी

आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही थी कि किसी की जीत नहीं हुई थी. यानी सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए थे. शायद यही वजह है कि इस बार नीतीश कुमार ने कुछ अलग सोचा है.

2020 में चैनपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से जीतकर आए उम्मीदवार जमा खान जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे उनको अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया था. हालांकि चैनपुर विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में है. अब देखना है कि बची हुई 44 सीटों में से कितने मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया जाता है. माना जा रहा है कि जमा खान का टिकट तय है.

बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. उसमें भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम नहीं था. एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के खाते में 101 सीटें आईं हैं. बीजेपी के खाते में भी 101 है. वहीं चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई हैं.

