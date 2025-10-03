छपरा में विजयादशमी के दिन (02 अक्टूबर, 2025) डबल मर्डर से हड़कंप मच गया. घटना भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक की है. गोली लगने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान राहुल पांडेय (उम्र 22-24 साल) और सूरज पांडेय (उम्र 26-27 साल) के रूप में की गई है. सूरज की मौत पटना में हुई है जबकि राहुल की मौके पर ही जान चली गई.

पुलिस के अनुसार राहुल के सिर में गोली लगी थी. वहीं सूरज को पीठ में गोली लगी थी. उसे इलाज के लिए गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया लेकिन गंभीर हालत को देख उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था.

विजयादशमी पर घूमने के लिए निकला था राहुल

राहुल भेल्दी टोल प्लाजा में कर्मचारी था. गुरुवार को वह अपने कुछ दोस्तों के साथ चारपहिया वाहन से घूमने निकला था. कार में राहुल और सूरज के अलावा कुछ और लड़के भी थे जिन्होंने गाड़ी के अंदर गोली मारी है.

राहुल पांडेय के भाई रमन पांडेय ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या बोलें. घटना कैसे हुई उन्हें नहीं पता. उन्होंने पुलिस को आवेदन दिया है. उधर भेल्दी थानाध्यक्ष हरिराम कुमार का कहना है कि हत्या किस कारण हुई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस जांच कर रही है. घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है.

उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस मामले में जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. घटना को लेकर सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वारदात क्यों हुई इसका पता नहीं चला है. पुलिस जांच कर रही है. छानबीन जारी है. जांच के बाद ही जानकारी दी जाएगी.

