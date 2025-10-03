हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Crime News: गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा छपरा, विजयादशमी के दिन डबल मर्डर से हड़कंप

Bihar Crime News: गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा छपरा, विजयादशमी के दिन डबल मर्डर से हड़कंप

Bihar Double Murder: घटना भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक की है. गोली लगने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

छपरा में विजयादशमी के दिन (02 अक्टूबर, 2025) डबल मर्डर से हड़कंप मच गया. घटना भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक की है. गोली लगने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान राहुल पांडेय (उम्र 22-24 साल) और सूरज पांडेय (उम्र 26-27 साल) के रूप में की गई है. सूरज की मौत पटना में हुई है जबकि राहुल की मौके पर ही जान चली गई.

पुलिस के अनुसार राहुल के सिर में गोली लगी थी. वहीं सूरज को पीठ में गोली लगी थी. उसे इलाज के लिए गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया लेकिन गंभीर हालत को देख उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था. 

विजयादशमी पर घूमने के लिए निकला था राहुल

राहुल भेल्दी टोल प्लाजा में कर्मचारी था. गुरुवार को वह अपने कुछ दोस्तों के साथ चारपहिया वाहन से घूमने निकला था. कार में राहुल और सूरज के अलावा कुछ और लड़के भी थे जिन्होंने गाड़ी के अंदर गोली मारी है. 

राहुल पांडेय के भाई रमन पांडेय ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या बोलें. घटना कैसे हुई उन्हें नहीं पता. उन्होंने पुलिस को आवेदन दिया है. उधर भेल्दी थानाध्यक्ष हरिराम कुमार का कहना है कि हत्या किस कारण हुई है यह स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस जांच कर रही है. घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है. 

उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस मामले में जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है. घटना को लेकर सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वारदात क्यों हुई इसका पता नहीं चला है. पुलिस जांच कर रही है. छानबीन जारी है. जांच के बाद ही जानकारी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें- पटना में पूजा पंडाल में मारपीट, चिराग पासवान के नेता का नाक-माथा फोड़ा, RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप

Published at : 03 Oct 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Chapra BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

India-Bhutan Railway Connectivity से खुलेगा Tourism और business का रास्ता| Paisa Live
Trump की नई Tariff नीति: Hollywood को बढ़ावा, भारतीय फिल्मों को बड़ा झटका| Paisa Live
Bareilly Alert: जुमे पर 'किले' में तब्दील Bareilly, Internet बंद, चप्पे-चप्पे पर पहरा
Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget