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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'

कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित माछर ने अद्भुत साहस का परिचय दिया. मुख्यमंत्री ने स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या FZ1073 में बीते बुधवार (30 सितंबर, 2026) को कॉकपिट के अंदर हुए हमले में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर घायल हो गए. उन्होंने कई यात्रियों की जान बचाई. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी तारीफ की है. 

सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, "कर्तव्यनिष्ठा, अदम्य साहस और असाधारण सूझबूझ के प्रतीक कैप्टन स्मित माछर जी ने संकट की घड़ी में जिस धैर्य और वीरता का परिचय दिया, वह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आपने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और 174 यात्रियों का जीवन बचाकर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया. आपका यह शौर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा देता रहेगा. ईश्वर से आपके शीघ्र एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

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जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी कहा- गर्व है

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, "देखिए… निसंदेह भारत को कैप्टन स्मित माछर जैसे पायलटों पर गर्व है… इसिलए बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की ओर से जो अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय कैप्टन स्मित माछर ने दिया… उन्होंने यात्रियों की जान बचाई… कॉकपिट में घायल होने के बाद भी उन्होंने जो साजिश रचने वाले लोग थे उनके मंसूबों को विफल किया… निसंदेह ऐसे भारतीय सपूतों पर हमें गर्व होना चाहिए."

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फ्लाइट में क्या हुई है घटना?

जानकारी हो कि बीते बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट संख्या FZ1073 में उड़ान के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई थी. भारतीय पायलट स्मित पर उनके को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया. इससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. विमान को बचाने के लिए वे को-पायलट से भिड़ गए. बाद में इजराइली यात्रियों ने सह-पायलट को काबू में किया. को-पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Oct 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Smit Machhar Captain Smit Machhar
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