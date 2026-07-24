एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के परिवार से मिले CM सम्राट चौधरी, लिया गया ये बड़ा एक्शन

भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस देशभर में सुर्खियों में रहा. सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला ऐसा केस रहा जिसके चलते सरकार की बहुत किरकिरी हुई. इन सबके बीच शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को भरत तिवारी के परिजनों से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की.

इस मुलाकात के साथ ही बड़ा एक्शन भी हुआ है. भरत तिवारी एनकाउंटर में आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को वापस पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. पिछले दिनों राजेश कुमार शर्मा को सरकार ने मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया था. भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त वे जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे थे.

सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार को वहां से हटा दिया है. अब संजीत कुमार सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे. जगदीशपुर एसडीओ संजीत कुमार की भूमिका भी भरत तिवारी के मामले में आरोपी के घेरे में थी.

सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की तस्वीर को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है, "स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा."

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रिटायर्ड जज कर रहे मामले की जांच

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में न्याय की बात की है. बता दें कि इस केस में न्यायिक जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनी है. कई गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. परिवार इस केस को शुरू से फेक एनकाउंटर बता रहा है.

घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था जिससे यह पता चल रहा था कि भरत तिवारी ने सरेंडर करते हुए बंदूक पुलिस के सामने फेंक दिया था. इसके बाद पुलिस की ओर से गोली मारी गई थी. हालांकि जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी.

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