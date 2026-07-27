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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी की मां से मिले पवन सिंह, कर दिया ये बड़ा वादा

भरत तिवारी की मां से मिले पवन सिंह, कर दिया ये बड़ा वादा

Pawan Singh News: पवन सिंह से कई बड़े नेता-अभिनेता भरत तिवारी के परिवार से जाकर मुलाकात कर चुके हैं. जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मिल चुके हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Jul 2026 06:53 PM (IST)
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भोजपुर के बिलौटी गांव में कुछ दिनों पहले भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) का एनकाउंटर हुआ था. इस केस में अभी जांच जारी है. शुरू से परिवार के लोग फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जिसके चलते खूब सियासी बवाल भी हुआ. एनकाउंटर के बाद अलग-अलग राज्यों से नेता-कार्यकर्ता बिलौटी पहुंचने लगे. इस बीच अब भोजपुरी के पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह (BJP MLC Pawan Singh) ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है. 

भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने का वादा

पावरस्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी दी है. भरत तिवारी की मां से मुलाकात करते हुए उन्होंने एक तस्वीर एक्स हैंडल पर सोमवार (27 जुलाई, 2026) को पोस्ट किया. तस्वीर के साथ वे लिखते हैं, "कुछ वादे शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं. स्वर्गीय भाई भरत तिवारी जी के हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा." 

बता दें कि भरत तिवारी समाज के लिए काम करते थे. उनकी शिकायत थी कि क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलती थी. कई बार आवेदन के बाद भी बातों को नहीं सुना गया. घटना के दिन वे फेसबुक पर लाइव थे. फिलहाल इस केस में न्यायिक जांच जारी है. 

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हाल ही में सीएम सम्राट से मिला था परिवार

घटना के बाद बीते 24 जुलाई को भरत तिवारी के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. सम्राट चौधरी से सारी बात बताई थी. दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा सीएम की ओर से मिला था. 

खेसारी लाल भी पहुंचे थे मिलने

पवन सिंह के अलावा कई बड़े नेता-अभिनेता भरत तिवारी के परिवार से जाकर मुलाकात कर चुके हैं. जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मिल चुके हैं. मनोज तिवारी मिल चुके हैं. घटना के बाद ही भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी बिलौटी पहुंचकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी. अब इसी क्रम में पवन सिंह ने भी जाकर मुलाकात की है. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Jul 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
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