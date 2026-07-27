भरत तिवारी की मां से मिले पवन सिंह, कर दिया ये बड़ा वादा

भोजपुर के बिलौटी गांव में कुछ दिनों पहले भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) का एनकाउंटर हुआ था. इस केस में अभी जांच जारी है. शुरू से परिवार के लोग फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जिसके चलते खूब सियासी बवाल भी हुआ. एनकाउंटर के बाद अलग-अलग राज्यों से नेता-कार्यकर्ता बिलौटी पहुंचने लगे. इस बीच अब भोजपुरी के पावरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह (BJP MLC Pawan Singh) ने भी भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है.

भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने का वादा

पावरस्टार पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसकी जानकारी दी है. भरत तिवारी की मां से मुलाकात करते हुए उन्होंने एक तस्वीर एक्स हैंडल पर सोमवार (27 जुलाई, 2026) को पोस्ट किया. तस्वीर के साथ वे लिखते हैं, "कुछ वादे शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं. स्वर्गीय भाई भरत तिवारी जी के हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा."

“कुछ वादे शब्दों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं।स्वर्गीय भाई भरत तिवारी जी के हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा ।। pic.twitter.com/3DeYc4ot0y — Pawan Singh (@PawanSingh909) July 27, 2026

बता दें कि भरत तिवारी समाज के लिए काम करते थे. उनकी शिकायत थी कि क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलती थी. कई बार आवेदन के बाद भी बातों को नहीं सुना गया. घटना के दिन वे फेसबुक पर लाइव थे. फिलहाल इस केस में न्यायिक जांच जारी है.

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हाल ही में सीएम सम्राट से मिला था परिवार

घटना के बाद बीते 24 जुलाई को भरत तिवारी के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. सम्राट चौधरी से सारी बात बताई थी. दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा सीएम की ओर से मिला था.

खेसारी लाल भी पहुंचे थे मिलने

पवन सिंह के अलावा कई बड़े नेता-अभिनेता भरत तिवारी के परिवार से जाकर मुलाकात कर चुके हैं. जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मिल चुके हैं. मनोज तिवारी मिल चुके हैं. घटना के बाद ही भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी बिलौटी पहुंचकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी. अब इसी क्रम में पवन सिंह ने भी जाकर मुलाकात की है.

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