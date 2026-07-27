सीवान गोलीकांड में बड़ा खुलासा, गोली चलाने का दिया गया था आदेश?

बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं. घटना के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. वहीं, जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने स्पष्ट कहा कि न तो गोली चलाने का आदेश दिया गया था और न ही हवाई फायरिंग की अनुमति थी.

सीवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि संबंधित पुलिसकर्मी को गोली चलाने या हवाई फायरिंग करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था. उन्होंने कहा कि जिस हथियार के साथ पुलिसकर्मी भीड़ में गया, उसे उस परिस्थिति में वहां नहीं होना चाहिए था. प्रशासन का मानना है कि भीड़ में फंसने के कारण उसने गोली चलाई होगी. मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

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गोली चलाने वाला पुलिसकर्मी निलंबित

पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने बताया कि जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके.

चश्मदीदों ने सुनाई पूरी घटना

वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के हटने के बाद कुछ नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा शुरू कर दी. उनके अनुसार पुलिस पर एक साथ बड़ी संख्या में पत्थर फेंके जा रहे थे. कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई और यदि ऐसा नहीं होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

सीवान गोलीकांड के बाद प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है और विभिन्न दल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं.

आरजेडी नेता तेजस्वी ने आज रात छात्रों को रिहा करने और उन पर से मुकदमे हटाने की मांग की है. मांग नहीं माने जाने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी है. उधर राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है. बिहार में छात्रों को गिरफ्तार कर एफआईआर हो रही है. छात्रों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हो.

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