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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'संकल्प को...'

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'संकल्प को...'

Sonam Wangchuk Breaks His Hunger Strike: आरजेडी का कहना है कि सोनम वांगचुक ने छात्रों और युवाओं के प्रति जो संकल्प लिए हैं वह लेकर चल रहे हैं. यह आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 09:45 AM (IST)
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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की बीच सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) की देर रात भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया. जूस पीने के बाद अनशन तोड़ा. देर रात में खुद जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे थे. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है. 

'अभी खत्म नहीं होने वाला है ये आंदोलन'

शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, संकल्प को नहीं तोड़ा है. छात्रों की जो मुख्य मांगें थीं उसे अभी पूरा नहीं किया गया है. पूरे देश के छात्र आंदोलित हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती है हमें लगता है यह आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है.

आगे शक्ति यादव ने कहा कि जो मुख्य मांगें हैं उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के साथ-साथ नीट के जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात है. उन्होंने कहा कि सत्ता अहंकार में है और युवाओं-छात्रों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है. 

यह भी पढ़ें- Bankipur By-Poll: प्रशांत किशोर पर भड़के BJP नेता ऋतुराज सिन्हा, 'कोई बाहरी व्यक्ति...'

सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए आगे आरजेडी नेता ने कहा कि यह भूल जाते हैं कि 152 बार प्रश्न पत्र लीक हुए जिससे लोगों का विश्वास टूटा है. इसके कारण छात्रों के सब्र का बांध भी टूटा है. यही वजह है कि पूरे देश भर में अनवरत आंदोलन चल रहा है.

'भूख हड़ताल तोड़ने से कमजोर नहीं होगा आंदोलन'

शक्ति यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भले तोड़ी है, लेकिन सरकार को हल निकालना है. सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने से आंदोलन कमजोर नहीं होगा. पूरे देश में आंदोलन बढ़ रहा है. सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को तोड़ा है अपने संकल्प को नहीं तोड़ा है. छात्रों और युवाओं के प्रति जो संकल्प उन्होंने लिए हैं वह लेकर चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 'ऐसी तानाशाही सरकार से मुकाबला हुआ जो अंग्रेजों...', पेपर लीक पर आरजेडी सासंद का बड़ा बयान

Published at : 24 Jul 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Shakti Yadav BIHAR NEWS
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