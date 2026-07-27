'छात्रों के साथ आतंकी जैसा व्यवहार कर रही पुलिस', गिरफ्तारी पर पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सोमवार (27 जुलाई, 2026) को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया. हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने छात्रों की रिहाई, लाठीचार्ज और कथित गोलीबारी के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई.

संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर छात्रों के साथ सख्ती बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि रात-रात भर बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है. रातभर उनके मां-बाप को तंग किया जा रहा है. घायल छात्रों का इलाज तक नहीं किया जा रहा है.

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छात्र नेताओं की रिहाई की मांग

पप्पू यादव ने पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष और माले के एक विधायक की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया गया है.

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, "क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? क्या हमारी बेटियां अपराधी हैं? क्या अपने अधिकारों की आवाज उठाना गलत है?" उन्होंने दावा किया कि बिहार में सैकड़ों छात्रों को जेल भेजा गया है और भय का माहौल बनाया गया है. साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है.

सरकार पर तीखा हमला

निर्दलीय सांसद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में हालात गंभीर हैं. प्रदेश में करो या मरो की स्थिति है. उन्होंने सरकार से छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य की राजनीति लगातार गरमाई हुई है.

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