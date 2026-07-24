पहले महावीर मंदिर में पूजा, फिर BJP में शामिल हुए RJD के मृत्युंजय तिवारी, बोले- हम राम भक्त

आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को बीजेपी का दामन थाम लिया. पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने पटना के महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. इसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे.

महावीर मंदिर पहुंचे मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से कहा, "सब लोग जानते हैं कि हम हर मंगलवार को आते हैं. प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं. हम तो राम भक्त हैं..."

प्रदेश कार्यालय में मृत्युंजय तिवारी को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सदस्यता दिलाई. इस मौके पर मंगल पांडेय और बीजेपी के अन्य नेता उपस्थित रहे.

बता दें कि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी में प्रवक्ता थे. हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने इस्तीफा दिया था. पार्टी को छोड़ने के पीछे का कारण उन्होंने यह बताया था कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी. तेजस्वी यादव भी नहीं सुन रहे थे. ऐसे में अपमानित होकर वे पार्टी में नहीं रह सकते हैं.

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क्या बोले मृत्युंजय तिवारी?

बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व का विषय है. लंबे वक्त से हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे. आज हमने भाजपा का दामन थामा. इसके लिए हम बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं. हम किसी दल में थे, मेरा परिचय सबसे था.

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी के पास न नीयत है न नेतृत्व. वहां रहना उचित नहीं था. उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित और देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हम साथ हैं. विपक्षियों ने युवाओं और छात्रों को बरगलाने का काम किया. अब राजद दल-दल में जा चुका है. हम अब बीजेपी में ही जिएंगे और मरेंगे.

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