बिहार: अब आवेदन दीजिए… और 24 घंटे में चलेगा बुलडोजर, सम्राट चौधरी ने किसे दिया अल्टीमेटम?

गृह विभाग संभालने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फुल एक्शन में हैं. सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को गयाजी के शेरघाटी में सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि आपको लगता हो कि किसी अपराधी ने या माफिया ने किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसे ध्वस्त कर देंगे. हमारा काम है सुशासन स्थापित करना. उन्होंने साफ कहा कि उनके पास एक ही काम है वो माफिया का इलाज करना है.

सम्राट चौधरी एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे. इस मौके पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सुशासन का जिक्र किया. बिहार में जारी बुलडोजर एक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आजकल थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहे हैं. आगे भी सफाई अभियान चलता रहेगा. अभी तो रोड की सफाई हो रही है.

'बिहार का कोई बच्चा रोजगार के लिए बाहर न जाए'

आगे उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है. हमारे बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे. 20 साल के बाद इतनी मजबूती से नीतीश कुमार को समर्थन देने का काम किया गया है. उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार को ऐसा बनाना है कि यहां का कोई बच्चा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए. इसी बिहार में नौकरी देने का उन्होंने वादा किया.

सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए चाहे वह गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो, कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है. पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित करना है. अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि यह इलाका नक्सल प्रभावित था. पीएम मोदी ने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है. 5-6 लोग बचे हैं. अगले तीन महीने में या तो जेल पहुंचा देंगे या फिर पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का काम करेंगे. कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए.

