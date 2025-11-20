हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मध्य प्रदेश: 'इनके पास न नेता और न ही नीयत...', मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर हमला

Bihar Govt Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.

By : IANS एजेंसी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 04:41 PM (IST)
बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में गुरुवार (20 नवंबर) को नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे. समारोह समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास अंदाज में बिहार का पारंपरिक गमछा लहराकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया.

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. एनडीए को भारी बहुमत मिला है. यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और कल्याणकारी कामों की सफलता को दिखाती है.

'पूरी तरह से फेल हैं राहुल गांधी'

कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी के पास न नेता हैं और न नियत है. राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हैं, जबरदस्ती उन्हें नेता बनाया जा रहा है. कांग्रेस के हाल बहुत बुरे हो चुके हैं.

'सराहनीय रहा है सीएम नीतीश कुमार का काम'

सांसद अनूप वाल्मीकि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी सम्मानित एनडीए नेताओं और नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं. 2005 से हमारे एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार चल रही है, और बिहार को सही रास्ते पर रखने के लिए जो काम किया गया है, वह सराहनीय रहा है.

'बिहार पर लगे कलंक को मिटा दिया है CM नीतीश कुमार'

बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नीतीश कुमार को इतिहास के पन्नों में इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के राज में बिहार में चले ‘जंगल राज’ को खत्म किया. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सड़कें बनी हैं, गांव अब जुड़ गए हैं, पुल बन रहे हैं, समिट हो रहे हैं और इंडस्ट्री आ रही हैं. पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार पर लगे कलंक को मिटा दिया है.

Published at : 20 Nov 2025 04:41 PM (IST)
बिहार
बिजनेस
इंडिया
बॉलीवुड
