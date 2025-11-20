हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'आशा है नई सरकार…'

NDA के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'आशा है नई सरकार…'

Nitish Kumar Swearing-in Ceremony: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नई सरकार के गठन पर बधाई दी है. मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Nov 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर नई सरकार को बधाई दी है.

तेजस्वी यादव ने लिखा है, "आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी."

तेजस्वी यादव ने किया था सरकार बनाने का दावा

बता दें कि चुनावी नतीजों से पहले तेजस्वी यादव का जोश हाई था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 नवंबर को वह शपथ लेंगे. 14 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आए तो महागठबंधन में शामिल तमाम दलों को करारा झटका लगा. जिस तरह के नतीजे आए उसके बारे में शायद विपक्ष ने कल्पना भी नहीं की होगी. आरजेडी 25 तो कांग्रेस 6 सीटों में ही सिमट गई.

पशुपति पारस ने भी नई सरकार को दी शुभकामनाएं

दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए की नई सरकार को बधाई दी है. अपने पोस्ट में पशुपति पारस ने लिखा है, "आदरणीय श्री नीतीश कुमार  जी को एनडीए, बिहार के विधायक दल का नेता चुने जाने पर मैं और हमारी पार्टी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं." एक अन्य पोस्ट में उन्होंने नीतीश कुमार को टैग कर लिखा, "आप निश्चित ही बिहार के विकास को नई दिशा देंगे."

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 20 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Oath Ceremony Bihar Swearing-in Ceremony Nitish Kumar Swearing-in Ceremony
