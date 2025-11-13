बिहार में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव का नतीजा शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को घोषित हो जाएगा. एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है. शुक्रवार को फैसला हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है. इन सबके बीच राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी नतीजों से पहले दिल जीत लेने वाली अपील कर दी है.

'HAM का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा'

गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन धन से इस पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां अब पूरा बिहार बोल रहा है कि कम सीटें मिलने के बावजूद इस चुनाव में HAM का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा."

पोस्ट में जीतन राम मांझी ने आगे लिखा, "कल परिणाम आने हैं इसलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि जीत के खुशी में कोई पटाखे ना छोड़ें ना ही कोई जश्न मनाएं, हां यदि कुछ करना चाहतें हैं तो उसी पैसे से किसी गरीब की मदद कर दें. यही असल मायने में "मांझीवाद" होगा. जय बिहार… जय जय बिहार…"

जश्न और जुलूस पर जिला प्रशासन की ओर से रोक

बता दें कि शुक्रवार को मतगणना होनी है और जिला प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है कि इस बीच किसी तरह का विजय जुलूस नहीं निकालना है. कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करना है. ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए छह और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए चुनाव में 67.13 प्रतिशत का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया है. अब 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पूरी व्यवस्था कर दी गई है. मतगणना 243 रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में और उम्मीदवारों अथवा उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी. मतगणना शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू होगी.

