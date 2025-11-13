'वो दृश्य देखने को मिलेगा जो नेपाल में...', रिजल्ट से पहले RJD MLC सुनील सिंह का विवादित बयान

बिहार में हुए विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को आने हैं. उससे पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने विवादित बयान दे दिया है. सुनील सिंह ने कहा कि 2020 में चार-चार घंटे मतगणना रुकवा दी गई थी. पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखने को मिला है. सुनील सिंह ने गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है.

सुनील कुमार सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया. कहा कि तदाता वोट के लिए लाइन में लगे थे और एग्जिट पोल आने लगे. पूछा कि चार करोड़ 98 लाख वोट दिया गया फिर 50 से कम सीट आरजेडी को जैसे मिल रही?

सुनील सिंह ने कहा कि बिहार के लोग अचंभित हैं कि वोट गठबंधन को मिल रहा फिर एनडीए को जीत कैसे? सुनील सिंह ने एग्जिट पोल को साजिश बताया. उन्होंने मतगणना को लेकर साजिश की आशंका जताई है.

'ऐसी तस्वीर आएगी जो कभी बिहार में नहीं देखा गया'

आरजेडी एमएलसी ने कहा कि अधिकारी सचेत हो जाएं, कहीं गड़बड़ी ना हो. अधिकारी हारने वाले उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं. रिटर्निंग ऑफिसर गलत ना करें, वरना ऐसी तस्वीर आएगी जो कभी बिहार में नहीं देखा गया होगा. हाथ जोड़कर विनती है गलत ना करें वरना सड़क पर ऐसा दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती. बिहार में नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा.

बिहार में कानून का राज- दिलीप जायसवाल

सुनील सिंह के इस बयान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बिहार में कानून का राज बताया, कहा कि गुंडाराज वाली सरकार नहीं है. आरजेडी के लोग हार की हताशा में हैं. आरजेडी के लोग जनता और मतदाता का अपमान कर रहे हैं.

जेडीयू के नेता और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मसले पर कहा, "खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है. बिहार की जनता अपने चेहरे पर अपराध का धब्बा नहीं लेने जा रही. यहां गुंडाराज नहीं चलेगा, यहां सुशासन की सरकार है."

