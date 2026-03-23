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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बोर्ड 12th रिजल्ट: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में किस जिले का रहा जलवा? टॉपर्स के साथ देखें

बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में किस जिले का रहा जलवा? टॉपर्स के साथ देखें

Bihar Board Results 2026: टॉप-5 वाली सूची में दरभंगा जिले के कुल चार छात्र-छात्राएं हैं. टॉप फाइव में तीसरे स्थान पर नवादा जिला रहा. देखिए पटना का क्या स्थान रहा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 04:34 PM (IST)
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बिहार बोर्ड ने आज (सोमवार) इंटरमीडिएट 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया. इसमें टॉप फाइव में कुल 26 बच्चे हैं जिनमें से 19 छात्राएं तो 7 छात्र शामिल हैं. इनमें से जिले के स्तर पर बात करें तो पटना अव्वल रहा है.

पटना जिले में साइंस और आर्ट्स में कोई टॉप फाइव में नहीं आया है, लेकिन कॉमर्स में सात टॉपर्स में से पांच सिर्फ पटना जिले से हैं. सबसे बड़ी बात है कि इन पांच में से चार लड़कियां हैं. लिस्ट के अनुसार, पहले नंबर पर टॉपर अदिति कुमारी हैं. वे संत जेवियर स्कूल (गांधी मैदान, पटना) की छात्रा हैं. उन्हें 480 अंक मिले हैं. 

कॉमर्स में दूसरी बिहार टॉपर कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय (यारपुर, पटना) की माही कुमारी हैं. उन्हें 476 अंक मिला है. वहीं तीसरी टॉपर बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पटना की छात्रा निशिका श्री हैं. उन्हें 475 अंक मिला है. चौथे नंबर पर दो लड़कियां वैशाली की मानवी कुमारी और नवादा की श्रेया कुमारी हैं. दोनों को 474 अंक मिला है. पांचवें स्थान पर अयूब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल (महेंद्रु, पटना) की छात्रा वारिशा नौशाद और एसआरपी कॉलेज पटना सिटी का छात्रा हर्षिका हैं. इन दोनों को 472 नंबर मिला है.

यह भी पढ़ें- BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर

पटना के बाद दरभंगा का दिखा जलवा

पटना के बाद दूसरे स्थान पर दरभंगा है. टॉप-5 वाली सूची में दरभंगा जिले के कुल चार छात्र-छात्राएं हैं. इनमें दो छात्र और दो छात्राएं हैं. सत्यम कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंघवारा दरभंगा के छात्र हैं जिन्हें 476 अंक मिला है. ये साइंस के विद्यार्थी थे. चौथे नंबर पर पूरे बिहार में टॉप हुए हैं. आर्ट्स संकाय में तीसरे स्थान पर +2 सेकेंडरी स्कूल बरुआरा दरभंगा की निशु कुमारी रहीं. उन्हें 477 अंक मिला है. वहीं आर्ट्स से ही चौथे स्थान पर प्लस टू उच्च विद्यालय रैयाम फैक्ट्री दरभंगा की स्वीटी कुमारी रहीं जिन्हें 476 अंक मिला है. प्लस टू एलएमएचएस आनंदपुर दरभंगा के मनीष कुमार (आर्ट्स संकाय) को 475 अंक मिला है. वे पांचवें नंबर पर रहे.

टॉप फाइव में तीसरे स्थान पर नवादा जिला रहा. नवादा में साइंस में उच्च माध्यमिक विद्यालय नवाडीह की सपना कुमारी 479 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहीं. प्लस टू हाई स्कूल पकरीबरावां (नवादा) की श्रेया कुमारी 474 अंक लाकर चौथे स्थान पर रहीं. वहीं टॉप-5 में अन्य सभी अलग-अलग जिलों से हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता मनीष कश्यप सहित 6 लोगों पर FIR, रंगदारी मांगने का आरोप

Published at : 23 Mar 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
BSEB Bihar Board 12th Result BIHAR NEWS Bihar Board 12th Result 2026
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