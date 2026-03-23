प्रयागराज: कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान
Prayagraj News In Hindi: आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक आठ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी आई है, जबकि इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ के चंदापुर आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी आई है, जबकि इस हादसे में चार मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. डीएम ने बताया कि घायलों को 50-50 हजार व मृतकों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही लापरवाही के मामले में कोल्ड स्टोरेज के मालिक सपा नेता अंसार अहमद के करीबियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. मौके पर अभी राहत और बचाव कार्य जारी है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फाफामऊ में हुई घटना का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घायलों को भी 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए.
जनपद प्रयागराज के कोल्ड स्टोरेज में हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 23, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
इस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को ₹02-02 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल…
जांच में सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज काफी पुराना था और उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी थी. हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव जारी है,जिसकी वजह से बचाव राहत कार्य में दिक्कत आ रही है.बचाव राहत कार्य के लिए 21 से ज्यादा एंबुलेंस लगाई गई है.आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है.कोल्ड स्टोरेज का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है.पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार के मुताबिक एनडीआरएफ की एक टीम वाराणसी से बुलाई गई है.
सपा नेता का है कोल्ड स्टोरेज
डीएम मनीष वर्मा के मुताबिक,आदर्श कोल्ड स्टोरेज सपा नेता व पूर्व विधायक अंसार अहमद का है. उनके कई करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य जारी रखे हैं.एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंच गयी है. हादसा दोपहर 2 बजे हुआ, जिसमें दीवार अचानक गिरी.
स्थानीय लोगों में नाराजगी
यहां बता दें कि कोल्ड स्टोरेज पुराना होने के साथ दीवार जर्जर हो चुकी थी, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली. अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन लीपापोती में जुटा है. अगर समय रहते चेकिंग होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था. यही नहीं प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. इसलिए प्रशासन को राहत और बचाव के साथ गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए. यही नहीं अमोनिया की रिसाव की खबर से आसपास के गांवों में भी हड़कंप मचा हुआ है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL