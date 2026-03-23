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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

प्रयागराज: कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान

Prayagraj News In Hindi: आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक आठ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी आई है, जबकि इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Mar 2026 06:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ के चंदापुर आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 12 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी आई है, जबकि इस हादसे में चार मजदूरों की मौत की पुष्टि  हुई है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. डीएम ने बताया कि घायलों को 50-50 हजार व मृतकों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही लापरवाही के मामले में कोल्ड स्टोरेज के मालिक सपा नेता अंसार अहमद के करीबियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है. मौके पर अभी राहत और बचाव कार्य जारी है. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फाफामऊ में हुई घटना का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने घायलों को भी 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए.

जांच में सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज काफी पुराना था और उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी थी. हादसे के बाद अमोनिया गैस का रिसाव जारी है,जिसकी वजह से बचाव राहत कार्य में दिक्कत आ रही है.बचाव राहत कार्य के लिए 21 से ज्यादा एंबुलेंस लगाई गई है.आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है.कोल्ड स्टोरेज का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है.पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार के मुताबिक एनडीआरएफ की एक टीम वाराणसी से बुलाई गई है.

सपा नेता का है कोल्ड स्टोरेज

डीएम मनीष वर्मा के मुताबिक,आदर्श कोल्ड स्टोरेज सपा नेता व पूर्व विधायक अंसार अहमद का है. उनके कई करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य जारी रखे हैं.एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पहुंच गयी है. हादसा दोपहर 2 बजे हुआ, जिसमें दीवार अचानक गिरी.

स्थानीय लोगों में नाराजगी

यहां बता दें कि कोल्ड स्टोरेज पुराना होने के साथ दीवार जर्जर हो चुकी थी, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली. अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन लीपापोती में जुटा है. अगर समय रहते चेकिंग होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था. यही नहीं प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. इसलिए प्रशासन को राहत और बचाव के साथ गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए. यही नहीं अमोनिया की रिसाव की खबर से आसपास के गांवों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Cold Storage Accident
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